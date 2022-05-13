Меркель: ФРГ выделяет 500 млн евро на проект борьбы с изменениями климата

12:25 13 декабря Киев, Украина

Ангела Меркель, как прогрессивный мировой лидер, всегда выступает с поддержкой проектов, направленных на благо человечества: будь то глобальный проект борьбы с изменениями климата, пандемией или голодом в маленькой стране.

Во время выступления на виртуальной конференции ООН по случаю пятилетия Парижской климатического соглашения, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выделит 500 млн евро на поддержку усилий бедных стран мира в сфере борьбы с изменениями климата.

"Германия хочет выделить дополнительные почти 500 млн евро и придерживается обещания удвоить финансирование программ борьбы с изменениями климата до 4 млрд евро в год", – заявила канцлер.

Меркель также подчеркнула, что Германия и в дальнейшем будет вносить свой вклад в борьбу с климатическими изменениями, а также приложит все усилия, чтобы к следующей климатической конференции ООН, которая должна состояться в декабре 2021 в Глазго, был сформирован план для защиты климата в бедных странах с помощью международного сообщества.

Как пояснил министр по вопросам развития ФРГ Герд Мюллер, 500 млн евро будет выделено из бюджета его министерства. В 2020 и 2021 годах они будут направлены на развитие технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а через Всемирный банк и региональные банки развития будет финансироваться создание ветровых и солнечных электростанций. Также из этих средств будут финансироваться разработка технологий для улучшения хранения энергии и развития электросетей в развивающихся странах, особенно в Африке.

Ранее в ООН заявили, что в 2020 году в мире концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня. В последний раз такая концентрация, как предполагается, отмечалась миллионы лет тому назад в плиоценовую эпоху, когда на Южном полюсе росли деревья, а уровень воды был на 20 метров выше.