Мэр Винницы: инфографика обещаний

14:50 23 Август Киев, Украина

Действующий мэр Винницы с 2014 года выполняющий роль местной власти может отдать свой пост другому. Ведь 25 октября 2020 года в городе пройдут выборы. Мы решили разобраться в том, сколько для города сделал действующий мэр.

Сергей Моргунов с февраля 2014 года исполнял обязанности мэры Винницы, после местных выборов-2015 стал уже полноправным городским главой. За свою каденцию Моргунов дал довольно много обещаний – 182: выполнил – 119 (65%), провалил – 27 (15%), еще 36 нужно реализовать.

Моргунов выполнил обещание ввести систему электронного билета в общественном транспорте в 2019 году. Осенью в трамваях и троллейбусах уже начала работать часть валидаторов. В начале декабря электронный билет ввели в трамваях, чуть позже – в 40 троллейбусах.

Также мэр, как и обещал, запустил в 2019 году первую очередь завода по производству солнечных панелей. На новом предприятии на начальном этапе будет работать 120 человек. Средняя зарплата работников составит около 15 тысяч гривен.

В 2019 году Моргунов обещал реализовать проект по очистке воды в детских садах. Установку фильтров для очистки питьевой воды завершили в конце августа, обещание – выполнено. А вот ликвидировать очередь в детские сады до 2020 года городской глава не смог. По состоянию на февраль 2018-го очередь составляла 578 детей, в конце декабря 2019-го – 279 детей. То есть очередь все равно была.

Кроме того, все еще не создан обещанный Моргуновым логистический центр в районе аэропорта «Винница». В марте в городской совете сообщили, что областной совет отказал Винницкой ОТО в передаче в собственность земельного участка под строительство центра. Городской совет планировал повторное обращение.