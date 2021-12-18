Медленная вакцинация способствует распространению COVID-19

16:37 23 Ноябрь Киев, Украина

Коронавирус уже не первый год создает проблемы по всему мире.



Последствия его распространения, такие как ограничение путешествий, встреч с семьями и друзьями, а также усталость от пандемии и даже смерть.



Есть ли решения этой всемирной проблемы?



Однозначного ответа нет, но если ничего не делать будет только хуже.



Вирус мутирует. И те, кто думает «меня это не коснется», «я не болел и не заболею» и тому подобное очень заблуждаются.



Коронавирус – это тот же враг, а с врагом нужно бороться любыми доступными способами и средствами.



Безопасность общения, средства защиты и гигиены – это самое простое оружие против COVID-19, но если сюда добавить вакцинацию, защита вашего организма возрастает в разы.



Вывод.



Однозначного решения проблемы нет, но определенный протокол отработан. Кризис COVID-19 углубился из-за слишком медленной вакцинации.



Значит, вакцинирование — это единственный шанс спасти свою жизнь и здоровье своих близких.

Отсутствует доверие к вакцине, боязнь ухудшения здоровья из-за вакцинаци, а также доверие «фейкам» и разным манипуляторам.



Некоторые «специалисты», не привлеченные к разработке мРНК-вакцин от COVID-19, распространяют не только бездоказательные, но и откровенно антинаучные утверждения о новой технологии. Сторонник нетрадиционной медицины, бывший врач Эндрю Кауфман, называющий себя «специалистом по природному лечению», активно продвигал миф, будто вакцины от COVID-19 будут менять ДНК человека.



Это невозможно: мРНК из вакцин никогда не попадает в ядро клетки, где находится наша ДНК. Поэтому РНК-вакцина не может изменить нашу ДНК. Вакцина стимулирует выработку антител и Т-лимфоцитов, которые будут предотвращать заражение вирусом или убивать любые инфицированные клетки, чтобы уменьшить тяжесть заболевания. Некоторые «специалисты», не привлеченные к разработке мРНК-вакцин от COVID-19, распространяют не только бездоказательные, но и откровенно антинаучные утверждения о новой технологии. Сторонник нетрадиционной медицины, бывший врач Эндрю Кауфман, называющий себя «специалистом по природному лечению», активно продвигал миф, будто вакцины от COVID-19 будут менять ДНК человека.Это невозможно: мРНК из вакцин никогда не попадает в ядро клетки, где находится наша ДНК. Поэтому РНК-вакцина не может изменить нашу ДНК. Вакцина стимулирует выработку антител и Т-лимфоцитов, которые будут предотвращать заражение вирусом или убивать любые инфицированные клетки, чтобы уменьшить тяжесть заболевания.



Ученая-генетик из Ирландии Долорес Кехилл, которую по антинаучным заявлениям даже попросили покинуть научный комитет ЕС, уверяла, что мРНК-вакцина будет заставлять иммунную систему атаковать собственный организм. Это неправда: мРНК-вакцина учит иммунную систему вырабатывать антитела именно к коронавирусу.



Некоторые псевдоисследователи годами связывали вакцинацию с эпидемиями болезней, хотя связь доказана не была. Например, в аргументах о вреде прививок, украинские антивакцинаторы ссылались на американского иммунолога Джона Барта Классена. Он годами выпускал так называемые «исследования» о связи вакцин с диабетом. И аргументировал это тем, что якобы обнаружил корреляцию между уровнем вакцинации и диабетом. Однако более тысячи исследований побочных эффектов вакцинации эту теорию опровергли.



Впоследствии Классен неоднократно делал ложные заявления о вакцинах от COVID-19, что они вызывают болезни Альцгеймера и Лу Герига. В украинский сегмент Facebook также проник фейк Классена о том, что вакцина Pfizer вызывает нейродегенеративные заболевания.



Вывод. Прежде всего нужно обратить внимание, рецензировано ли исследование. То есть проверяли ли независимые эксперты методологию и выводы исследования, чтобы выявить в нем погрешности или фальсификации.

Также следует проверять источник публикации — научное издание, где вышло исследование, или сайты с препринтами (к ним, в частности, относятся bioRxiv, medRxiv и другие). Так называемые исследования, которые выходят только на чьих-то персональных сайтах или как пресс-релизы без каких-либо данных, нельзя считать показательными.



Важно учитывать авторов исследования, например, соответствует ли их специальности теме работы. Если исследование кажется подозрительным, можно найти информацию о деятельности автора или его предыдущих работах. Возможно, он не в первый раз публикует сфальсифицированные данные.







Следует помнить, что всегда будет кто-то, кому выгодны болезни, войны и смертность.



И только вы в ответе за вашу жизнь, за ваше здоровье, за жизнь и здоровье ваших родных и близких. И не следует необдуманно и халатно относится к мерам безопасности, вакцинации и угрозе от пандемии COVID-19.



Вакцинируйтесь и берегите свой род и ДНК-нации.