Маргарита Симоньян заявила, что Беларусь спасут вежливые люди

Пропагандистский телеканал Russia Today продолжает вещать странные для всего мира заявления. На сей раз отличилась главный редактор RT Маргарита Симоньян.
После выборов в Беларуси, Маргарита Симоньян, одна из главных пропагандисток Путина, заявила, что не может больше терпеть того, что происходит в соседней стране и поддерживает ввод войск в республику Беларусь. Она подчеркнула важность участия “вежливых людей” в решении ситуации в стране после выборов.
Напомним, что “вежливые люди” это те самые зеленые человечки, аннексировавшие Крым в 2014 году и начавшие вторжение на Донбассе. Это та самая ЧВК Вагнера, личная армия Путина, которая выполняет спецоперации без опознавательных знаков и гражданства.
Как утверждает сама главред RT, основной причиной для ввода войск РФ, стало издевательство и избиение белорусского народа. Ей это надоело, и она просит Путина решить этот вопрос при помощи военной силы.
По словам белорусского КГБ, российские наемники влились в ряды ОМОНа еще до выборов. Именно они отдавали приказы и сами участвовали в жестоких избиениях и издевательствах над мирными протестующими.
Выходит, что Кремль в очередной раз, сам искусственно создает проблему и решает выгодным для него способом. Лукашенко знает о происходящем, ведь уже неоднократно связывался с Путиным по телефону и принимал неофициальные правительственные самолеты РФ.
Однако стоит отметить, что юридических оснований для ввода войск нет. Беларусь хоть и является участницей ОДКБ (организация договора о коллективной безопасности) но там четко прописаны законы, по которым, союзное государство может ввести войска для помощи в урегулировании конфликта. На данный момент эти законы нарушены не были.
Кроме RT и Маргариты Симоньян, остальные пропагандистские каналы и персонажи прокремлевских СМИ также поддерживают Путина в введении войск в Беларусь. Выходит, что Кремль не может мирно сосуществовать и вести равноправные политические и взаимовыгодные экономические отношения с другими странами и грозит всему земному шару путинской тиранией.
Заявления Маргариты Симоньян являются непросто пропагандой. Ее слова, как эхо в преддверье великой бури. Она доносит до россиян, что Беларусь сама не справится и что братскому народу надо помогать возобновлять “русский мир”, а весь остальной мир готовится увидеть второй Крым и боится увидеть второй Донбасс.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии