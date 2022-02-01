Маргарита Симоньян заявила, что Беларусь спасут вежливые люди

23:30 14 Сентябрь Киев, Украина

Маргарита Симоньян. Пропагандистский телеканал Russia Today продолжает вещать странные для всего мира заявления. На сей раз отличилась главный редактор RT



После выборов в Беларуси, Маргарита Симоньян, одна из главных пропагандисток Путина, заявила, что не может больше терпеть того, что происходит в соседней стране и поддерживает ввод войск в республику Беларусь. Она подчеркнула важность участия “ вежливых людей ” в решении ситуации в стране после выборов.

Напомним, что “ вежливые люди ” это те самые зеленые человечки, аннексировавшие Крым в 2014 году и начавшие вторжение на Донбассе. Это та самая ЧВК Вагнера, личная армия Путина, которая выполняет спецоперации без опознавательных знаков и гражданства.

Как утверждает сама главред RT, основной причиной для ввода войск РФ, стало издевательство и избиение белорусского народа. Ей это надоело, и она просит Путина решить этот вопрос при помощи военной силы.

По словам белорусского КГБ, российские наемники влились в ряды ОМОНа еще до выборов. Именно они отдавали приказы и сами участвовали в жестоких избиениях и издевательствах над мирными протестующими.



Выходит, что Кремль в очередной раз, сам искусственно создает проблему и решает выгодным для него способом. Лукашенко знает о происходящем, ведь уже неоднократно связывался с Путиным по телефону и принимал неофициальные правительственные самолеты РФ.

Однако стоит отметить, что юридических оснований для ввода войск нет. Беларусь хоть и является участницей ОДКБ (организация договора о коллективной безопасности) но там четко прописаны законы, по которым, союзное государство может ввести войска для помощи в урегулировании конфликта. На данный момент эти законы нарушены не были.



Кроме RT и Маргариты Симоньян, остальные пропагандистские каналы и персонажи прокремлевских СМИ также поддерживают Путина в введении войск в Беларусь. Выходит, что Кремль не может мирно сосуществовать и вести равноправные политические и взаимовыгодные экономические отношения с другими странами и грозит всему земному шару путинской тиранией.