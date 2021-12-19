Маленький да удаленький

19:05 04 Август Киев, Украина

С 2000-ого года человек, пришедший к власти в России случайным образом, остается у власти совершенно не случайно. При помощи олигархов он смог стать президентом и при помощи олигархов остается ним и сейчас. Вот только вектор несколько изменился.

В самом начале своего президентства, Путин настроен достаточно серьезно на развития страны, ликвидацию преступных группировок, жесткую борьбу с олигархами. На самом же деле никто достоверно не знает, кроме узкого круга лиц, что Путин и есть ставленник олигархов. И в последующие годы правление он лишь даст преступным группировкам власть и выведет их в легальный бизнес, развитие страны останется лишь на бумаге для прикрытия черной бухгалтерии, а олигархи изменят статус правителей на подчиненных.

Все началось еще в далеком 2004-ом. Тогда Путин понял, что быть президентом не так уж плохо и сложно, а остаться при власти в России, имея у себя в подчинении все спец службы и олигархов проще чем не дать людям зарплаты и пенсии. Тогда то и зародилось в нем чувство алчности и жадности. Тогда-то он и понял, что и олигархом быть не так уж и плохо. Ведь не может глава державы жить на одну зарплату и кушать пусть гречку но все же на воде.

И вот спустя годы, мир может видеть уже совсем другого Путина. Разжиревшего, самоуверенного и наглого. Опьяненного от власти на столь, что он меняет конституцию под себя и ни чуть не переживает, что люди будут, мягко говоря, не довольны его действиями.



Помимо этого, он выпускает ряд законов, которые предусматривают уголовные наказания за любое упоминание власти в сатирической форме, за высказывание недовольства по поводу власти, за репост в интернете. Наказания за митинги направленные в протест по поводу легитимности власти страшно даже упоминать.





Такая ситуация подтверждает правдивость слов о том, что человек не может находиться у власти так долго.

Причина так же заключается в том, что Путин постарел. Это выражается не только в возрасте и постепенно увядающем мозге но и в том времени, в которое он работал и в котором он пришел к власти. Как не старайся но консерватизм останется в человеке. А тем более в человеке, выдрессированном в КГБ. Где учили запугивать, избивать и шантажировать людей для получения результат. Конечно, все это скрывается и по телевизору показывают белую картинку. Но современный мир позволяет заглянуть за кулисы этого спектакля.



Путин создает тиранию при помощи своих гестапо-КГБэшных методом. Он боится. Боится того, что его свергнут. Боится, что его накажут только что бывшие в подчинении люди. Постоянная паранойя и страх поглощающие человека со столь огромной властью заставляют дрожать целую страну. Из-за своего страха многие поддерживают его, лишь бы не быть в списке потенциально не желаемых шестеренок в давно проржавевшем механизме, которые необходимо заменить.