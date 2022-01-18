Маас поддержал позицию Меркель по Северному потоку-2

В ответ на санкции против строительства российского газопровода Северный поток-2, связанные с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, глава МИД Германии Хайко Маас выступил за продолжение строительства. В своем интервью Bild am Sonntag Маас объяснил такую позицию тем, что дело Навального не стоит сужать до рамок проекта СП-2.

"В строительстве газопровода участвуют более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них из Германии. Сейчас сужать дискуссии только до темы Северного потока-2 - не тот случай", - отметил немецкий чиновник.

При этом он подчеркнул, что тот, кто требует выхода Германии из строительства СП-2, должен осознавать последствия.

Напомним, что после заявлений об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом из группы Новичок, в немецком политикуме начали появляться требования о пересмотре участия Германии в проекте газопровода Северный поток-2.

Так, за закрытие строительства российского трубопровода высказались глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший посол в Вашингтоне Вольфганг Ишингер и глава парламентского комитета по иностранным делам Норберт Реттген.