Маас поддержал позицию Меркель по Северному потоку-2

В ответ на санкции против строительства российского газопровода Северный поток-2, связанные с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, глава МИД Германии Хайко Маас выступил за продолжение строительства. В своем интервью Bild am Sonntag Маас объяснил такую позицию тем, что дело Навального не стоит сужать до рамок проекта СП-2.
При этом он подчеркнул, что тот, кто требует выхода Германии из строительства СП-2, должен осознавать последствия.
Напомним, что после заявлений об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом из группы Новичок, в немецком политикуме начали появляться требования о пересмотре участия Германии в проекте газопровода Северный поток-2.
Так, за закрытие строительства российского трубопровода высказались глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший посол в Вашингтоне Вольфганг Ишингер и глава парламентского комитета по иностранным делам Норберт Реттген.
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