19:45 14 Февраль Киев, Украина

Во время последнего совещания, посвященному основным задачам государственной пограничной службы, Главный представитель Белоруссии Александр Лукашенко ответил на утверждение Зенона Позняка о военной оккупации Белоруссии Россией . Кроме него , о белорусской независимости высказались еще несколько человек.



Во время совещания по пограничной безопасности Лукашенко отметил, что раньше “ не опускался до уровня ” полемики со своими оппонентами. Однако в ежедневном обзоре , предоставленном его медиаслужбой, он случайно прочитал, что “ идет ” - чего он, несмотря на то, что был главнокомандующим , странным образом не заметил. Поэтому он в шутливой форме спросил у главы Государственного пограничного комитета (ГПК) Анатолия Лаппо, не сообщал ли тот об этом своему президенту - Никак нет, - ответил Лаппо. Затем Лукашенко зачитал фрагменты статьи Позняка Зенона , бывшего белорусского оппозиционера , бежавшего из страны в 1996 году, из его обзора : “ Введены войска ” ; “ Сюда должно прийти 200 поездов, по 50 вагонов в поезде ” ; последнего совещания,основным задачам государственной пограничной службы, ГлавныйБелоруссии. Кроме, о белорусской независимости высказалисьнесколько человек.совещания по пограничной безопасности Лукашенко отметил, что раньшене опускался дополемики со своими оппонентами. Однако в ежедневном, предоставленноммедиаслужбой,случайно прочитал, оккупация Беларусичего он,то,был, страннымне заметил. Поэтомув шутливой форме спросил у главы Государственного пограничного комитета (ГПК) Анатолия Лаппо, не сообщал ли тот об этом своему президентуНикак нет,ответил Лаппо. Затем Лукашенко зачитал фрагменты статьи Позняка, бывшего белорусского, бежавшего из страны в 1996 году, изобзораВведены войскаСюда должно прийти 200 поездов, по 50 вагонов в поезде

“ Это составит 80–100 тыс. человек плюс снаряжение. Весь план оккупации был детализирован ” . Прочитав эти выдержки, Лукашенко подчеркнул, что повторил слова Зенона Позняка не потому, что он является своего рода образцом для подражания, а, наоборот, потому, что он антипод белорусской власти. “ Но должен сказать, что я его очень хорошо знаю, и он меня знает. Он не дурак, он все понимает. Все наши беглецы (имеются в виду протестующие оппозиции, бежавшие из страны с 2020 года) очень далеки от него в плане понимания ” , - подчеркнул Лукашенко. После слов своего начальника глава ГПК указал, что все идет по плану, но боязливые повсюду видят опасность.



В этом диалоге Лукашенко не только опроверг заявление Позняка, но и вбил клин между “ старой ” и “ новой ” белорусской оппозицией — то есть “ беглецами ” . Так, Позняк считает, что западные санкции вредят Беларуси, а не Лукашенко, в то время как базирующаяся в Вильнюсе и Варшаве оппозиция склонна обращаться к западным правительствам за дополнительными санкциями в отношении Минска. Более того, Позняк позорно считает этих людей “ полезными идиотами ” России. По его словам, они не только являются помощниками России, но и участвуют в ее долгой игре, направленной на поглощение Беларуси.

Первоначальное заявление Позняка было сделано в ответ на вопрос о неизбежности российско-украинской войны. “ Я думаю, что вероятность этого в ближайшее время невелика ” , - сказал Позняк. “ Скорее, это отвлекающий маневр , на удочку попался весь Запад, но реальность такова, что под прикрытием этой болтовни об украинско-российской войне произошла оккупация Белоруссии. Этот стратегический балкон уже в руках Путина. А НАТО не понимает, что произошло ” .



По словам российского политического обозревателя Павла Лузина , “ если кто-то говорит, что Лукашенко - путинская марионетка и что Путину достаточно ударить кулаком по столу, чтобы добиться своей цели, значит, кто-то преувеличивает олицетворение могущества России. Очень удобно говорить, что у нас персоналистская диктатура. Но на самом деле российская система гораздо менее персонифицирована, чем казахская или белорусская. В России некоторые политические функции возложены на госкорпорации, такие как «Газпром» и «Сбербанк» . Не стоит считать, что в России все зависит от Путина. Также абсурдно считать Лукашенко марионеткой. Он опытный политик, умеющий использовать возможности. И он не один, у него есть консолидированная правящая элита. И он представляет интересы этой элиты. Второй его ресурс — система международных отношений, с подтекстом, что Белоруссия - независимое государство - догма, которая не оспаривается ” .