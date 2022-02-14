Лукашенко заявил, что не заметил российской оккупации Белоруссии

Во время последнего совещания, посвященному основным задачам государственной пограничной службы, Главный представитель Белоруссии Александр Лукашенко ответил на утверждение Зенона Позняка о военной оккупации Белоруссии Россией. Кроме него, о белорусской независимости высказались еще несколько человек.
Во время совещания по пограничной безопасности Лукашенко отметил, что раньше “не опускался до уровня” полемики со своими оппонентами. Однако в ежедневном обзоре, предоставленном его медиаслужбой, он случайно прочитал, что “идет оккупация Беларуси” - чего он, несмотря на то, что был главнокомандующим, странным образом не заметил. Поэтому он в шутливой форме спросил у главы Государственного пограничного комитета (ГПК) Анатолия Лаппо, не сообщал ли тот об этом своему президенту - Никак нет, - ответил Лаппо. Затем Лукашенко зачитал фрагменты статьи Позняка Зенона, бывшего белорусского оппозиционера, бежавшего из страны в 1996 году, из его обзора: “Введены войска”; “Сюда должно прийти 200 поездов, по 50 вагонов в поезде”;
Во время совещания по пограничной безопасности Лукашенко отметил, что раньше “не опускался до уровня” полемики со своими оппонентами. Однако в ежедневном обзоре, предоставленном его медиаслужбой, он случайно прочитал, что “идет оккупация Беларуси” - чего он, несмотря на то, что был главнокомандующим, странным образом не заметил. Поэтому он в шутливой форме спросил у главы Государственного пограничного комитета (ГПК) Анатолия Лаппо, не сообщал ли тот об этом своему президенту - Никак нет, - ответил Лаппо. Затем Лукашенко зачитал фрагменты статьи Позняка Зенона, бывшего белорусского оппозиционера, бежавшего из страны в 1996 году, из его обзора: “Введены войска”; “Сюда должно прийти 200 поездов, по 50 вагонов в поезде”;
“Это составит 80–100 тыс. человек плюс снаряжение. Весь план оккупации был детализирован”. Прочитав эти выдержки, Лукашенко подчеркнул, что повторил слова Зенона Позняка не потому, что он является своего рода образцом для подражания, а, наоборот, потому, что он антипод белорусской власти. “Но должен сказать, что я его очень хорошо знаю, и он меня знает. Он не дурак, он все понимает. Все наши беглецы (имеются в виду протестующие оппозиции, бежавшие из страны с 2020 года) очень далеки от него в плане понимания”, - подчеркнул Лукашенко. После слов своего начальника глава ГПК указал, что все идет по плану, но боязливые повсюду видят опасность.
В этом диалоге Лукашенко не только опроверг заявление Позняка, но и вбил клин между “старой” и “новой” белорусской оппозицией — то есть “беглецами”. Так, Позняк считает, что западные санкции вредят Беларуси, а не Лукашенко, в то время как базирующаяся в Вильнюсе и Варшаве оппозиция склонна обращаться к западным правительствам за дополнительными санкциями в отношении Минска. Более того, Позняк позорно считает этих людей “полезными идиотами” России. По его словам, они не только являются помощниками России, но и участвуют в ее долгой игре, направленной на поглощение Беларуси.
В этом диалоге Лукашенко не только опроверг заявление Позняка, но и вбил клин между “старой” и “новой” белорусской оппозицией — то есть “беглецами”. Так, Позняк считает, что западные санкции вредят Беларуси, а не Лукашенко, в то время как базирующаяся в Вильнюсе и Варшаве оппозиция склонна обращаться к западным правительствам за дополнительными санкциями в отношении Минска. Более того, Позняк позорно считает этих людей “полезными идиотами” России. По его словам, они не только являются помощниками России, но и участвуют в ее долгой игре, направленной на поглощение Беларуси.
Первоначальное заявление Позняка было сделано в ответ на вопрос о неизбежности российско-украинской войны. “Я думаю, что вероятность этого в ближайшее время невелика”, - сказал Позняк. “Скорее, это отвлекающий маневр, на удочку попался весь Запад, но реальность такова, что под прикрытием этой болтовни об украинско-российской войне произошла оккупация Белоруссии. Этот стратегический балкон уже в руках Путина. А НАТО не понимает, что произошло”.
По словам российского политического обозревателя Павла Лузина, “если кто-то говорит, что Лукашенко - путинская марионетка и что Путину достаточно ударить кулаком по столу, чтобы добиться своей цели, значит, кто-то преувеличивает олицетворение могущества России. Очень удобно говорить, что у нас персоналистская диктатура. Но на самом деле российская система гораздо менее персонифицирована, чем казахская или белорусская. В России некоторые политические функции возложены на госкорпорации, такие как «Газпром» и «Сбербанк». Не стоит считать, что в России все зависит от Путина. Также абсурдно считать Лукашенко марионеткой. Он опытный политик, умеющий использовать возможности. И он не один, у него есть консолидированная правящая элита. И он представляет интересы этой элиты. Второй его ресурс — система международных отношений, с подтекстом, что Белоруссия - независимое государство - догма, которая не оспаривается”.
По словам российского политического обозревателя Павла Лузина, “если кто-то говорит, что Лукашенко - путинская марионетка и что Путину достаточно ударить кулаком по столу, чтобы добиться своей цели, значит, кто-то преувеличивает олицетворение могущества России. Очень удобно говорить, что у нас персоналистская диктатура. Но на самом деле российская система гораздо менее персонифицирована, чем казахская или белорусская. В России некоторые политические функции возложены на госкорпорации, такие как «Газпром» и «Сбербанк». Не стоит считать, что в России все зависит от Путина. Также абсурдно считать Лукашенко марионеткой. Он опытный политик, умеющий использовать возможности. И он не один, у него есть консолидированная правящая элита. И он представляет интересы этой элиты. Второй его ресурс — система международных отношений, с подтекстом, что Белоруссия - независимое государство - догма, которая не оспаривается”.
Очевидно, что Лузин и Позняк в чем-то правы. Однако утверждения о том, что врагом Белоруссии является НАТО, а Лукашенко не является марионеткой Путина, вряд ли соответствуют действительности. Ведь Североатлантический Альянс не преследует цели завоевать РБ, а западные санкции против Лукашенко и его окружение, прямое следствие деятельности белорусского диктатора. В то же время, все прекрасно понимают, что после захвата самолета Ryanair с Протасевичем на борту, Лукашенко окончательно присягнул на верность Путину, и у него не осталось больше союзников, кроме России. Кроме того, дорожные карты, подписанные в рамках интеграционного соглашения между Россией и Белоруссией, хоть и отвечают интересам Минска, по сути, подчиняют РБ Кремлю.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии