Лукашенко стремится избежать прямого участия в войне, мнение экспертов

19:04 20 ноября Киев, Украина





31 октября Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией “о создании и функционировании боевых центров для совместной подготовки белорусских и российских военнослужащих”. Таким образом, Министерству обороны Белоруссии теперь поручено провести переговоры с российскими военными для окончательной доработки и подписания соглашения. Это последнее событие в серии недавних двусторонних шагов между РБ и РФ в военной сфере. Несмотря на заявления белорусского диктатора о создании совестной группировки войск с Россией, а также обвинения Запада в том, что “НАТО пытается захватить Белоруссию”, Лукашенко до последнего старается не стать полноценным участников войны в Украине. Он понимает, что армия ему еще пригодится, когда белорусы, в том числе из полка Калиновского, начнут освобождать РБ от диктаторского режима.31 октября Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией “о создании и функционировании боевых центров для совместной подготовки белорусских и российских военнослужащих”. Таким образом, Министерству обороны Белоруссии теперь поручено провести переговоры с российскими военными для окончательной доработки и подписания соглашения. Это последнее событие в серии недавних двусторонних шагов между РБ и РФ в военной сфере.

Наиболее резонансным из них стало оглашенное 10 октября решение о развертывании РГВ (Региональной группировки войск) Союзного государства. Это заявление было воспринято многочисленными наблюдателями как возможный признак того, что Путин и Лукашенко могут готовить готовящееся наступление на север Украины. Кроме того, в РБ заявили о “начале контртеррористической операции” и начали скрытую мобилизацию, что еще больше повысило уровень общественной и международной озабоченности.



Комментируя развертывание РГВ, Лукашенко заявил, что “это решение было принято в ответ на ухудшение ситуации с безопасностью вдоль западной границы Белоруссии”.



В частности, он выделил три основных фактора.



Во-первых, Лукашенко “опасается, что непрекращающиеся повествования в западных СМИ о планах РБ вступить в войну и ввести свои войска в Украину на самом деле указывают на желание НАТО распространить боевые действия на белорусскую территорию”. По словам Лукашенко, “оппозиция готова к войне в Белоруссии и этот курс получает поддержку на Западе, а радикальных бойцов готовят в Польше, Литве и Украине, что сейчас представляет собой “прямую угрозу национальной безопасности Минску”.



Во-вторых, если несколько месяцев назад, Лукашенко положительно отреагировал на отвод польской армии от границ Белоруссии, то теперь он говорит, что они отошли всего на 100 км и могут вернуться в течение нескольких часов. Наконец, он сообщил об имеющейся у него информации, “полученной из частных каналов”, о том, что Украина рассматривает возможность нанесения ракетных ударов по объектам на территории РБ.

17 октября Министерство обороны Белоруссии провело брифинг для 19 иностранных военных атташе, в том числе из стран-членов НАТО, посвященный развертыванию РГВ.



Начальник Департамента международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко уточнил некоторые параметры совместной группировки. По словам Ревенко, в РБ ожидалось прибытие до 9 тыс. российских военнослужащих, около 170 танков, 200 боевых бронемашин и 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. Он подчеркнул, что эти войска будут размещены в четырех точках на востоке и в центре Белоруссии, то есть не вблизи границ Украины и НАТО. Это сигнализирует об оборонительном характере развертывания. В соответствии с этим Ревенко категорически заявил, что РБ рассматривает РГВ исключительно как инструмент стратегического сдерживания.



Несмотря на сигналы и заявления Минска, 20 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что угроза вторжения на севере возрастает. Представитель Генштаба уточнил, что такое гипотетическое вторжение может быть направлено на западные регионы Украины с целью перекрыть поток поставок оружия из Польши. Однако всего через четыре дня начальник разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов поставил под сомнение такие оценки, добавив, что никаких признаков подготовки наступления из Белоруссии не наблюдается и поэтому считает такое развитие событий маловероятным в ближайшее время. Он добавил, что России потребуется около двух недель, чтобы перебросить в РБ необходимое для наступления количество войск, и это не останется незамеченным.



Помимо соображений, изложенных Будановым, еще один фактор, по-видимому, говорит о том, что у Минска нет планов атаковать Украину с белорусской территории, а именно острая нехватка соответствующей военной, медицинской и инженерной инфраструктуры у белорусской стороны. В отличие от случая на границе России с Украиной, перед полномасштабным вторжением, Лукашенко не делает ничего для активной подготовки такой инфраструктуры. Наоборот, как сообщало летом Минобороны Украины, РБ заложила в лесах, на дорогах и мостах вблизи границы с Украиной мины, которые вряд ли могут сигнализировать о намерении перейти в наступление.



Таким образом, развертывание РГВ и тот факт, что его инициировал Лукашенко, говорит, скорее, о продолжающемся балансировании Минска между Путиным и Западом. Никаких признаков того, что с территории Белоруссии начнется наступление, пока что нет, однако, если это произойдет, то, по всей видимости, Лукашенко не позволит своим войскам в этом участвовать, чтобы суметь защитить себя.