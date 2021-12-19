Лукашенко считает, что может использовать мигрантов, чтобы снять санкции ЕС

23:16 16 Ноябрь Киев, Украина

На польско-белорусской границе образовалась напряженности между Востоком и Западом. Между Минском и ЕС ведутся споры с августа 2020 года, когда Александр Лукашенко объявил себя переизбранным на шестой президентский срок подряд. В Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые режим в итоге безжалостно подавил. Активисты оппозиции были заключены в тюрьмы или бежали за границу. Большинство западных правительств отказались признать Лукашенко законным лидером и против него санкции. Лукашенко в ответ пригрозил пустить в Европу неконтролируемый поток нелегальных мигрантов и наркотиков.

Лукашенко обвинил Запад в заговоре с целью его свержения и ведении «гибридной войны» против его режима. Из Белоруссии в Европу пока не наладили массовый поток наркотиков, но миграционный кризис уже создан.

Летом 2021 года первые потоки мигрантов в основном с Ближнего Востока начала прибывать к границам Литвы, Польши и Латвии. К ноябрю эта их количество увеличилось в разы. Тысячи мигрантов собрались во временных лагерях на польско-белорусской границе, пытаясь прорваться через забор из колючей проволоки и перейти на территорию Европейского Союза.

Государственная авиакомпания «Белавиа», которой ранее в этом году западные страны запретили летать в Европу, в настоящее время занимается перевозкой мигрантов в Минск с Ближнего Востока. По сообщениям, потенциальным беженцам теневые туристические компании предлагали фиктивные «туристические туры» примерно за 3 тыс. долларов с человека. В пакет входит туристическая виза на одну, две недели в Беларусь, билеты на самолет и несколько дней бесплатного проживания в минской гостинице. После этого мигранты направляются к границе ЕС и пытаются ее пересечь. При этом за процессом следят вооруженные белорусские пограничники. Также, белорусско-российские пропагандисты осуждают “жестокость польских властей, которые не открывают свою границу, в то время как тысячи мигрантов застряли в морозных условиях”.

Страны ЕС обвинили Лукашенко в развязанной «геополитической войне», а Варшава закрыла, по крайней мере, один официальный пограничный переход и угрожает перекрыть всю границу с Белоруссией. Лукашенко начал угрожать реакцией: “Можете закрывать. Будет только больше “бегунов”, пытающихся переправиться через ограждение. Мы, в свою очередь, можем остановить транзит товаров из Польши и Германии через Белоруссию. Мы можем прекратить поставки природного газа Европу через Белоруссию и Польшу по газопроводу «Ямал — Европа». Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Мы ответим, как обещали”.

Лукашенко может иметь в виду готовность запустить поток наркотиков через границу, как намекали несколько месяцев назад. Конечно, закрытие газопровода «Ямал — Европа» может нанести ущерб интересам государственного «Газпрома». Президент Владимир Путин публично приказал «Газпрому» увеличить поставки природного газа в Европу, чтобы восполнить истощающиеся запасы в подземных хранилищах газа по мере приближения зимы. Но «Газпром» недавно отказался бронировать газопровод «Ямал — Европа» для любых дополнительных поставок в 2022 году, по всей видимости, ожидая сертификации «Северного потока-2». Если Лукашенко действительно начнет вмешиваться в поставку газа через «Ямал — Европа», это может стать дополнительным рычагом давления в руках Кремля в вопросе легализации политического проекта.

ЕС обсуждает введение дополнительных санкций в отношении Минска, которые должны принять 15 ноября. Сообщается, что новые санкции могут коснуться не только «Белавиа», но и других небелорусских авиакомпаний, предположительно участвующих в перевозке мигрантов с Ближнего Востока: «Turkish Airlines», «FlyDubai», сирийские авиакомпании «Nordwind Airlines», «Аэрофлот» и «Utair». «Аэрофлот» и «Turkish Airlines» категорически отрицали какие-либо нарушения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение санкций против «Аэрофлота» было бы “безумной идеей”, и выразил надежду, что это “фейковые новости”. Некоторые российские СМИ утверждали, что «Аэрофлот» может отомстить возможным санкциям, отказав западным авиакомпаниям вправе на пролет над Сибирью на Дальний Восток.

Лукашенко, по всей видимости, надеется шантажировать Запад, чтобы отменить санкции в отношении Белоруссии и восстановить привычный бизнес, который позволит ему снова настроить Запад против России и Россию против Запада, что позволило бы ему сохранить свое место на посту президента. Лукашенко, очевидно, считает, что Запад морально слаб и достаточно дезорганизован. Похоже, он готов еще больше поднять ставки, возможно, спровоцировав вооруженные столкновения на границе.