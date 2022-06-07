Лукашенко паникует или віляе хвастом

13:50 07 июня Киев, Украина

Политологи дали оценку действиям белрусских властей в отношении ситуации, сложившейся вокруг Украины

«Как показали первые дни войны республика беларусь предоставляла свою территорию рф для наступления, обстрелов, размещения российских оккупантов и техники, размещали в своих моргах и больницах двухсотых и трехсотых россиян.

И по сей день на территории беларуси все еще остаются российские войска и военная техника. Однако этого количества недостаточно для наступления, а белорусская армия очень деморализована.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил белорусский общественный деятель, один из лидеров молодежного крыла Белорусского Народного Фронта, советник Светланы Тихановской – Франак Вячорка.

«Надо понимать, что российские войска остались на территории беларуси, но не в том же количестве, как это было в феврале. Несколько тысяч есть, происходит ротация. Мы видим, что есть российская военная техника, в том числе наступательная, ракетная, размещены "Искандеры". Но этого недостаточно, чтобы вести полномасштабное наступление или обстрелы, как это было в феврале или в марте. Что касается белорусской армии, то я лично не верю, что белорусское войско пойдет. В обществе сформирован консенсус, что этого нельзя делать. Вообще состояние среди военных, среди солдат очень деморализованное», - объяснил Вячорка.

Разгонять панику может сам лукашенко, ведь это ему на руку.

«Лукашенко, скорее всего, это делает для такого пиара, для создания впечатления, будто он защищается от врагов, что Польша и Украина будут сейчас на нас нападать. Так очень легко оправдать сложное экономическое состояние. Так очень легко напугать людей, легко сказать, что только я гарантирую вам мир, поэтому объединяйтесь вокруг меня. Но серьезную атаку или операцию он не проведет», - подчеркнул общественный деятель.

В то же время лукашенко не может отказать путину, прекрасно понимая какие «длинные руки в КГБ» (бывших не бывает). И приходится бацьку хитрить, вывёртывается, а проще говоря віляць хвастом перед российским тираном и белорусским народом, оправдывая это мифическими врагами.

Всячески уклоняясь от приказа путина напасть на Украину, лукашенко решил продлить срок военных учений. Они сейчас проходят сразу на нескольких полигонах страны и продлятся почти до середины июня.

Как сообщает Telegram-канал Беларуски Гаюн, об этом свидетельствует график проведения учений на беларусских полигонах.

Продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

Борисовский (227-й) до 11.06;

Стрельбище №1 под минском (Уручье) до 11.06;

Гожский (под Гродно) до 10.06;

Брестский до 11.06;

Репище (Осиповичи) до 10.06;

Марьина Горка до 11.06;

Лосвидо (под Витебском) до 11.06;

Неман (под Березовкой) до 10.06;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 10.06;

Чепелево (под Слонимом) до 10.06;

Доманово (под Ивацевичами) до 10.06;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 10.06;

Заслоново (под Лепелем) до 11.06.

Армия беларуси не хочет и умеет воевать, военные прекрасно понимают, что в Украине это не их война и задаются резонным вопросом, умирать за путинский режим? Беллорусам? Но не все такие есть и противоположность на которых опирается лукашенко.

Но в то же время следует помнить лукашенко «о крысе загнанной в угол». И эта крыса будет использовать любые возможности, чтобы наносить удары.

Ведь мы видим со стороны рб попытки прорыва диверсионных групп, фиксируют попытки российских беспилотных апартов залетать с белорусской территории с целью изучения украинской обороны. Поэтому исключать нападения со стороны белоруссии не следует».