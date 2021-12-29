22:32 29 Декабрь Киев, Украина

30 ноября Александр Лукашенко дал 2,5-часовое интервью одному из главных пропагандистов Кремля Дмитрию Киселеву. В ходе беседы, бацька признал Крым частью России не только “де-факто, но и де-юре”, а также пообещал, что попросит Путина разместить ядерные ракеты в Белоруссии, если НАТО разместит аналогичное оружие в Польше. Стоит отметить, что до сих пор Лукашенко объяснял непризнание Минском Крыма в составе России своей подписью под Будапештским меморандумом 1994 года и тем, что Украина по-прежнему является вторым по величине торговым партнером Белоруссии.

Кроме того, что Лукашенко в который раз изменил свое мнение относительно Крыма, он также высказался по ряду других вопросов, которые ранее не прозвучали бы из уст Александра Григорьевича. Например, бацька демонстративно называл мигрантов, многие из которых до сих пор проживают в лагерях на границе с Польшей, достаточно “продвинутыми”, обеспеченными и образованными людьми. Он признал, что транзиту этих людей в Беларуссию способствовали не только отечественные туристические агентства, но и русские, в том числе чеченские. И, конечно же, Лукашенко обвинил поляков и литовцев в убийстве мигрантов и “катапультировании трупов в спальных мешках на белорусскую сторону границы”.

Наиболее важные заявления Лукашенко по внутренним вопросам заключались в том, что досрочные президентские выборы могут быть возможны через несколько месяцев после конституционного референдума, который состоится в феврале. Более того, он подтвердил, что планирует свой выход на пенсию, но не говорит об этом по той же причине, по которой Путин воздерживается от огласки своих пенсионных планов. Он сказал, что намерен влиять на белорусскую политику даже после выхода на пенсию. А Лукашенко размышлял, что большая часть его наследия - это создание первого в истории белорусского государства. Кроме того, он повторил свое предыдущее отрицание по поводу результатов выборов в августе 2020 года, а также подтвердил свое заявление о том, что на пике своей активности в белорусских протестах участвовало всего 46 700 участников.

Конституционные нововведения, которые должны быть одобрены на февральском референдуме, включают возможное принятие ВНС (Всебелорусского народного собрания) в качестве конституционного органа. А также некоторое перераспределение полномочий от президента к ВНС и правительству при сохранении Белоруссии в качестве «президентской республики», утверждение победы в Великой Отечественной войне, как ключевого фактора современной белорусской государственности и определение брака как юридического союза одного мужчины и одной женщины.

Кроме того, Лукашенко не дал прямого ответа на вопрос о реальном содержании 28 программ Союзного государства, которые он и Путин приняли в Москве в сентябре 2021 года. Скорее, он подробно обсудил этот вопрос, подчеркнув российско-белорусское единство в военной и дипломатической сферах, прибытие ракетной системы «С-400» в Белоруссию, необходимость окончательно установить общие цены на углеводороды и тот факт, что нет другой страны, кроме Белоруссии, где русский язык используется “даже в ущерб родному”.

Вот так вот, все заявления Александра Григорьевича о самоидентификации, о независимости белорусского народа превратились в услужливое отношение с Путиным. Интервью с Киселевым, невзирая на вопросы и ответы, только тот факт, что оно уже состоялось, говорит о полном порабощении бацьки российским императором. Теперь он и Крым признает российским, и Донбасс, и президентское кресло отдаст. На самом деле, “последний диктатор Европы” больше похож на марионетку, пешку в руках Кремля, которая выполнит любой приказ Путина.