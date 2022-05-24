Лукашенко надеется на поддержку Путина, а КГБ - на «гуманитарную миссию»

Противостояние белорусского народа против захватившего власть президента Лукашенко не прекращается уже несколько месяцев. Несмотря на мировое осуждение, многочисленные санкции, Лукашенко продолжает надеяться на поддержку со стороны Путина. Не скрывая этого, в КГБ Беларуси ранее заявили, что готовятся к "горячей войне" весной. Глава спецслужбы страны считает вероятной иностранную интервенцию под видом гуманитарной миссии.
Сегодня оппозиционные лидеры Беларуси проводят в столице страны очередную акцию - Марш народного трибунала. В разных районах города с самого утра люди собираются в колонны и образуют "цепочки солидарности".
В ответ силовики стягивают спецтехнику в центр Минска. В частности, автобусы правоохранительных органов дежурят возле Площади Государственного флага и возле Дворца Независимости - резиденции Александра Лукашенко. Перед дворцом припаркованы автомобили с колючей проволокой.
Власти также организовали в Минске "пробег тракторов".
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