Литва планирует вмешаться во внутренний конфликт в Беларуси

Президент Литвы счел для себя возможным вмешаться во внутреннюю политику Беларуси. Страна, в которую выехала Светлана Тихановская, проигравшая выборы, пытается вмешаться во внутреннюю политику страны.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности выступить посредником в вопросе стабилизации положения в Республике Беларусь. Его позиция основана на мнении меньшинства, которое проголосовало за проигравшую на выборах Светлану Тихановскую, а после выборов устроило беспорядки на улицах города.

Вильнюс считает необходимым провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии после прошедших там выборов президента. Эту позицию президент Литвы Гитанас Науседа озвучил в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем во вторник.

"Он [Мишель] обещал вернуться [к разговору] с предложениями о направлении специального представителя ЕС для переговоров с властями Белоруссии", - приводятся в сообщении слова Науседы.

В качестве еще одного варианта для обсуждения положения в Белоруссии глава Евросовета назвал проведение конференции министров на высоком уровне. "Саммит ЕС является возможной альтернативой", - излагается в сообщении позиция Мишеля.

Литва, по словам Науседы, готова взять на себя роль посредника в поисках решения по стабилизации положения в Белоруссии. "Нас к этому обязывают [общее] историческое прошлое, соседство и тот факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции", - заявил президент.

Постепенно становится понятно, кому интересны уличные протесты в Беларуси.

В Литве с 10 августа находятся выехавшие из своей страны кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и глава ее избирательного штаба Мария Мороз.