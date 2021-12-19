Листовки к печальной годовщине аннексии Крыма

11:35 16 Март Киев, Украина

Шестнадцатого марта 2014 года в Крыму под контролем российских войск был проведен незаконный «общекрымский референдум», следствием которого стало одностороннее, насильственное, сопровождаемое введением войск включение Автономной Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации на правах субъектов федерации - «Республики Крым» и «города федерального значения Севастополь».

Украина, международные организации и большинство Западных стран осудили аннексию Россией Крыма, назвав действия Кремля незаконными. Соединенные Штаты и страны ЕС ввели ряд санкций против России из-за оккупации Крыма, и не намерены их ослаблять до тех пор, пока полуостров не будет возвращен Украине.

16 марта 2021 года в Киеве активисты напомнили о печальной годовщине аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, расклеив соответствующие листовки.

Интересно, что на некоторых листовках изображены действующие сотрудники Посольства РФ в Украине, которые, вопреки кремлевской политике, не признают законной аннексию Крыма и сам Крым российским, о чем рассказывают в близких кругах, но в силу существующих обстоятельств вынуждены мириться и следовать заданному Москвой курсу.