Лишение гражданства и смертная казнь в России: Путин возвращает страну во времена сталинизма

19:16 02 Январь Киев, Украина

В России подняли вопрос о возвращении смертной казни. Кроме того, Владимир Путин отправил закон “О гражданстве России” на рассмотрение в Государственную думу. В нем есть пункты об упрощенной процедуре получения российского гражданства, а также о лишении права быть россиянином за тяжкие преступления.

Сперва следует начать с того, что в России государственные чиновники начали говорить о возвращении смертной казни. Стоит подчеркнуть, что высшая мера наказания никогда и не была отменена в РФ, на нее был введен мораторий в 1996 году. Теперь председатель Конституционного суда допустил возможность возвращения в России смертной казни. Об этом он написал в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл». В то же время Зорькин говорит, что такое событие “маловероятно”, при этом называет мораторий “уступкой” в пользу вступления России в Совет Европы. Однако, некоторые эксперты уже упоминали об отмене запрета судам выносить смертный приговор в текущем десятилетии. Кроме того, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин еще в 2017 году поднимал этот вопрос, ссылаясь на допустимость возобновления действия приговора лишь “после проведения референдума”.

Другой момент, это новый закон “О гражданстве РФ”, который Путин недавно внес на рассмотрение в Госдуму. В нем присутствует пункт, который лишает гражданства россиянина, совершившего особо тяжкие преступления: терроризм, преступления, связанные с наркотиками, и преступления против государства. При этом решение должны будут принимать в МВД. Несмотря на то что закон внесен только на рассмотрение, вскоре он будет принят в кратчайшие сроки, так как его инициатором является глава Кремля и как показывает практика, все законы, выдвинутые им, могут начать действовать еще до их официального принятия.

Что эти два события будут представлять собой на практике? В первую очередь, следует обратить внимание, с чем связано появление идеи о лишении гражданства. На данный момент, по статье терроризм, экстремизм, госизмена, раскрытие гостайны проходят сотни людей, так или иначе пошедшие против государства. В основном это оппозиционеры, которые, по сути, не являются террористами в привычном понимании слова – они не взрывали дома, не пытали людей, не совершали массовых избиений и захвата суверенных территорий. После принятия закона, всех оставшихся противников власти Путина, возможно, даже системных, лишать гражданства РФ и на законных основаниях могут выгнать из страны. В тоже время люди будут являться “лицами без гражданства”, что во многом может усложнить их положение при оформлении гражданства в другой стране. Однако особо “отъявленных преступников”, таких как Алексей Навальный, Путин не выпустит из России и будет дальше держать в заключении.

Спустя некоторое время, вероятнее всего, до 2030 года, Кремль может снять мораторий на смертную казнь. В этом случае, те немногие противники власти, кто останется в России будут устранены физически, но уже совершенно “законно”. Опять-таки, Алексей Навальный, вероятно, останется живым, но будет сидеть в тюрьме до тех пор, пока Путин сможет шантажировать Запад его смертью. В случае если для отмены моратория на смертный приговор потребуется проведение, так называемого, референдума, о котором упоминал Бастрыкин, то Россия без проблем его проведет. Закон будет принят на основании “требования россиян” и станет “отговоркой” для Запада.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что самые тяжкие преступления совершает именно руководство Кремля. И речь сейчас не о внешней агрессии. Основываясь на фактах многочисленных расследований, ФСБ “крышует” наркотрафик в России и совершает теракты против собственного народа, убивает граждан РФ на территории других государств. По личному распоряжению Путина часть дальневосточных земель России была отдана Китаю без ведома россиян. Госбюджет страны распределяется между олигархами, которые, в свою очередь, спонсируют чиновничьи портфели. И согласно новым законам, которые будут приняты в ближайшее время, лишать гражданства и обвинять по высшей мере наказания следует именно руководство России.