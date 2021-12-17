 Лидер крымских татар считает, что Россия превращается в Северную Корею

19:42 19 Март Киев, Украина

Заявление о том, что после аннексии Крыма, Россия постепенно превращается в большую Северную Корею, принадлежит лидеру крымских татар - Мустафе Абдульджемилю Кырымоглу. Он дал интервью по случаю 7-ой годовщины аннексии Крыма.



«Российская Федерация постепенно превращается в большую Северную Корею . Ее представителей никуда не приглашают. Мир осознал реальность, но, к сожалению, не предпринимает необходимых шагов. Естественно, ряд стран имеют связи с Россией, в частности, в газовой и нефтяной сферах, а некоторые режимы даже пользуются поддержкой этого государства. Конечно же, мы не ожидали поддержки со стороны всего мира. 27 марта 2014 года на Генассамблее ООН с участием 100 стран было принято очень правильное решение (поддержка территориальной целостности Украины)», - сказал Кырымоглу.



Лидер крымских татар добавил, что не мог и представить такое. В XXI веке другое государство вторгается на территорию соседа с танками и присваивает себе его земли. Кырымоглу думал, что Россия сделает из Крыма марионеточную республику, как это было с Грузией.



Мустафу беспокоит, что больше всего на полуострове притесняют крымских татар. По его словам, русские поняли, что не смогут ужиться с татарами.