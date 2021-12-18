Лицо истинной жадности

11:14 30 Июль Киев, Украина





Стало известно, что знаменитая икона Казанской божьей матери, после длительного «путешествия», длиною около ста лет, оказалась в частной коллекции одного не без известного олигарха Виктора Вексельберга.



Также ставленник Кремля владеет большинством из 43-х сохранившихся на сегодняшний день яйцами Беспринципная и ненасытная жадность приближенных к Путину олигархов не перестает удивлять. Они добрались до святого. В прямом смысле этого слова.Стало известно, что знаменитая икона Казанской божьей матери, после длительного «путешествия», длиною около ста лет, оказалась в частной коллекции одного не без известного олигарха Виктора Вексельберга.Также ставленник Кремля владеет большинством из 43-х сохранившихся на сегодняшний день яйцами Фаберже . Для того чтобы их собрать он потратил более 100 миллионов долларов.

Разумеется, человеку с состоянием в 13,3 миллиарда долларов подобные инвестиции не слишком существенны. Тем более если речь идет именно об инвестициях, а не о тратах. Ведь артефакты прошлого, особенно шедевры искусства, никогда не падают в цене, но и продолжают расти.



Ко всему прочему, существует мнение авторитетного издательства, что подобные реликвии были приобретены с помощью бюджетных средств. И ладно если бы обычные налогоплательщики, имели бы свободный доступ к подобным предметам искусства, так ведь нет. Все, приобретенные таким способом предметы, остаются за «за кулисами».



Все, что люди могут наблюдать в музеях, на 90% состоит из подделок, кроме разве что образцов камней и пыли. Негласный приказ Владимира Путина, о скупке предметов искусств по всему миру, пришелся очень кстати его приближенным олигархам, таким как Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг и даже Олег Тиньков.

Взамен на такие услуги, бизнесмены получают все больше льгот, кредитов, торговые пути за границу, а также часть бюджетных средств для продвижения и развития своих идей во благо самих себя.



Естественно, они понимают, что берут на себя полную ответственность за содеянное и в случае раскрытия правды, всю силу «удара» принимают на себя. Якобы эти люди настолько алчны, что готовы тратить кровно ворованные и отмытые миллиарды на вещи, которые им абсолютно безразличны за исключением незначительного роста цены, за то короткое время, что они ими владеют. Но это небольшая плата за будущее сотрудничество с Кремлем и личное благословение Путина.



Такие махинации необходимы для возможного давления на другие страны.



К тому же со всеми оригинальными репликами заинтересованные представители других стран могут ознакомиться в музеях России. Таким образом, страна хвастается перед другими государствами своим превосходством в направлении искусства. А также проводит показ перед подпольными аукционами и бартерными сделками мирового масштаба.

Известны попытки воровства артефактов шпионами других стран, из частных коллекций и музеев, но они так и остались попытками в отличие от работы шпионов ГРУ РФ.



В свободное время предметы искусства хранятся на закрытых складах их незаконных владельцев.



Когда уже прогнившее правительство Кремля наконец начнет здраво мыслить и перестанет строить отношения при помощи шантажа? Об этом остается лишь догадываться. Но пока подобные вещи будут происходить, другие страны вряд ли захотят сотрудничать с РФ без дула пистолета у виска.