Лицо истинной жадности

Беспринципная и ненасытная жадность приближенных к Путину олигархов не перестает удивлять. Они добрались до святого. В прямом смысле этого слова.
Стало известно, что знаменитая икона Казанской божьей матери, после длительного «путешествия», длиною около ста лет, оказалась в частной коллекции одного не без известного олигарха Виктора Вексельберга.
Также ставленник Кремля владеет большинством из 43-х сохранившихся на сегодняшний день яйцами Фаберже. Для того чтобы их собрать он потратил более 100 миллионов долларов.
Стало известно, что знаменитая икона Казанской божьей матери, после длительного «путешествия», длиною около ста лет, оказалась в частной коллекции одного не без известного олигарха Виктора Вексельберга.
Также ставленник Кремля владеет большинством из 43-х сохранившихся на сегодняшний день яйцами Фаберже. Для того чтобы их собрать он потратил более 100 миллионов долларов.
Разумеется, человеку с состоянием в 13,3 миллиарда долларов подобные инвестиции не слишком существенны. Тем более если речь идет именно об инвестициях, а не о тратах. Ведь артефакты прошлого, особенно шедевры искусства, никогда не падают в цене, но и продолжают расти.
Ко всему прочему, существует мнение авторитетного издательства, что подобные реликвии были приобретены с помощью бюджетных средств. И ладно если бы обычные налогоплательщики, имели бы свободный доступ к подобным предметам искусства, так ведь нет. Все, приобретенные таким способом предметы, остаются за «за кулисами».
Все, что люди могут наблюдать в музеях, на 90% состоит из подделок, кроме разве что образцов камней и пыли. Негласный приказ Владимира Путина, о скупке предметов искусств по всему миру, пришелся очень кстати его приближенным олигархам, таким как Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг и даже Олег Тиньков.
Ко всему прочему, существует мнение авторитетного издательства, что подобные реликвии были приобретены с помощью бюджетных средств. И ладно если бы обычные налогоплательщики, имели бы свободный доступ к подобным предметам искусства, так ведь нет. Все, приобретенные таким способом предметы, остаются за «за кулисами».
Все, что люди могут наблюдать в музеях, на 90% состоит из подделок, кроме разве что образцов камней и пыли. Негласный приказ Владимира Путина, о скупке предметов искусств по всему миру, пришелся очень кстати его приближенным олигархам, таким как Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг и даже Олег Тиньков.
Взамен на такие услуги, бизнесмены получают все больше льгот, кредитов, торговые пути за границу, а также часть бюджетных средств для продвижения и развития своих идей во благо самих себя.
Естественно, они понимают, что берут на себя полную ответственность за содеянное и в случае раскрытия правды, всю силу «удара» принимают на себя. Якобы эти люди настолько алчны, что готовы тратить кровно ворованные и отмытые миллиарды на вещи, которые им абсолютно безразличны за исключением незначительного роста цены, за то короткое время, что они ими владеют. Но это небольшая плата за будущее сотрудничество с Кремлем и личное благословение Путина.
Такие махинации необходимы для возможного давления на другие страны.
К тому же со всеми оригинальными репликами заинтересованные представители других стран могут ознакомиться в музеях России. Таким образом, страна хвастается перед другими государствами своим превосходством в направлении искусства. А также проводит показ перед подпольными аукционами и бартерными сделками мирового масштаба.
Естественно, они понимают, что берут на себя полную ответственность за содеянное и в случае раскрытия правды, всю силу «удара» принимают на себя. Якобы эти люди настолько алчны, что готовы тратить кровно ворованные и отмытые миллиарды на вещи, которые им абсолютно безразличны за исключением незначительного роста цены, за то короткое время, что они ими владеют. Но это небольшая плата за будущее сотрудничество с Кремлем и личное благословение Путина.
Такие махинации необходимы для возможного давления на другие страны.
К тому же со всеми оригинальными репликами заинтересованные представители других стран могут ознакомиться в музеях России. Таким образом, страна хвастается перед другими государствами своим превосходством в направлении искусства. А также проводит показ перед подпольными аукционами и бартерными сделками мирового масштаба.
Известны попытки воровства артефактов шпионами других стран, из частных коллекций и музеев, но они так и остались попытками в отличие от работы шпионов ГРУ РФ.
В свободное время предметы искусства хранятся на закрытых складах их незаконных владельцев.
Когда уже прогнившее правительство Кремля наконец начнет здраво мыслить и перестанет строить отношения при помощи шантажа? Об этом остается лишь догадываться. Но пока подобные вещи будут происходить, другие страны вряд ли захотят сотрудничать с РФ без дула пистолета у виска.
В свободное время предметы искусства хранятся на закрытых складах их незаконных владельцев.
Когда уже прогнившее правительство Кремля наконец начнет здраво мыслить и перестанет строить отношения при помощи шантажа? Об этом остается лишь догадываться. Но пока подобные вещи будут происходить, другие страны вряд ли захотят сотрудничать с РФ без дула пистолета у виска.
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