Легитимизация действий россии в Херсоне

Херсон, как и многие другие города и посёлки в ходе военного вторжения россии в Украину были захвачены и оккупированы. Впоследствии были введены так называемые военные администрации и комендатуры.
В своём большинстве в каждом таком населённом пункте неоднократно проходили митинги и забастовки против захватнических действий российской армии, большинство жителей не поддерживают действия российских властей на их собственной украинской территории.
Оккупация принесла горе, потери, скорбь и страдания. После всего этого нелегитимная власть в Херсоне предлагает провести такой же нелегитимный референдум. Проведение такого референдума для Украины не имеет значения, территория и её жители всегда были частью Украины и всегда останутся ими. Также думают и те, кто с первых дней находясь в Херсоне открыто протестовал против российских военных, кто поддерживал украинских военных, кто поддерживал своих соседей и помогал близким и товарищам.
Херсонский референдум — это не про настроения и желания самих херсонцев это про попытку легитимизации тех действий, которые совершались на территории Херсона и области после 24 февраля, попытка найти и объявить виновных всех погибших украинцев в том, что все остальные жили плохо, в том, что борьба за независимость не нужна, в том, что пора «опускать руки» и становиться частью россии. Но остаётся не учтённым один факт, ни один украинец не захочет быть вассалом путина.
Российская сторона надеется, что Украина откажется от своих территорий и попыток их освобождения, но это не так, украинские военные уже неоднократно заявляли о том, что прорабатываются детальные планы по освобождению оккупированных территорий и шаг за шагом эти планы будут реализованы с каждым отвоёванным и освобождённым украинскими военными населённым пунктом, деоккупация, хоть и медленно, но происходит, и это понимают в военном командовании рф и этого они боятся и по этой причине пытаются в ускоренном режиме провести референдумы, которые не являются легитимными как таковыми.
Важно, чтобы эти референдумы были широко признаны фарсом, какими они есть, и народ Украины, которому уже пришлось так сильно пострадать от войны, не поддается российской федерации до последнего. Несмотря на то, что освобождение является сложным процессом, Вооруженные Силы Украины имеют большие успехи против российских военных целей, а перспектива конечных целей уже является вполне достижимой.
В своём большинстве в каждом таком населённом пункте неоднократно проходили митинги и забастовки против захватнических действий российской армии, большинство жителей не поддерживают действия российских властей на их собственной украинской территории.
Оккупация принесла горе, потери, скорбь и страдания. После всего этого нелегитимная власть в Херсоне предлагает провести такой же нелегитимный референдум. Проведение такого референдума для Украины не имеет значения, территория и её жители всегда были частью Украины и всегда останутся ими. Также думают и те, кто с первых дней находясь в Херсоне открыто протестовал против российских военных, кто поддерживал украинских военных, кто поддерживал своих соседей и помогал близким и товарищам.
Херсонский референдум — это не про настроения и желания самих херсонцев это про попытку легитимизации тех действий, которые совершались на территории Херсона и области после 24 февраля, попытка найти и объявить виновных всех погибших украинцев в том, что все остальные жили плохо, в том, что борьба за независимость не нужна, в том, что пора «опускать руки» и становиться частью россии. Но остаётся не учтённым один факт, ни один украинец не захочет быть вассалом путина.
Российская сторона надеется, что Украина откажется от своих территорий и попыток их освобождения, но это не так, украинские военные уже неоднократно заявляли о том, что прорабатываются детальные планы по освобождению оккупированных территорий и шаг за шагом эти планы будут реализованы с каждым отвоёванным и освобождённым украинскими военными населённым пунктом, деоккупация, хоть и медленно, но происходит, и это понимают в военном командовании рф и этого они боятся и по этой причине пытаются в ускоренном режиме провести референдумы, которые не являются легитимными как таковыми.
Важно, чтобы эти референдумы были широко признаны фарсом, какими они есть, и народ Украины, которому уже пришлось так сильно пострадать от войны, не поддается российской федерации до последнего. Несмотря на то, что освобождение является сложным процессом, Вооруженные Силы Украины имеют большие успехи против российских военных целей, а перспектива конечных целей уже является вполне достижимой.
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