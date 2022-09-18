Латвия выходит из-под влияния РПЦ, мнение западных аналитиков

15:40 18 сентября Киев, Украина





Вселенский патриарх подписал Томос. По мнению украинских аналитиков, с того времени РПЦ начала терять влияние не только в Украине, но и в других странах. С 2022 года этот процесс только ускорился. «Теперь и Латвия вскоре станет независимой от религиозного контроля Кремля», — заявляют политологи.



5 сентября президент Латвии Эгилс Левитс призвал Сейм предоставить Латвийской православной церкви автокефалию и таким образом оформить ее независимость от России. Спустя три дня парламент страны принял закон, обязывающий Латвийскую православную церковь привести свой устав в соответствие с новым законом до 31 октября и таким образом стать независимым от Москвы. Парламент действовал так быстро, потому что, по словам Левитса, такое изменение было необходимо для национальной безопасности Латвии. Были выдвинуты обвинения в том, что РПЦ – Российская православная церковь. После распада СССР этот институт помогал Кремлю поддерживать и укреплять свое влияние на постсоветском пространстве и в других странах», — заявили западные политологи. С 2019 года Украина перешла из-под управления РПЦ под управление Константинополя.Вселенский патриарх подписал Томос. По мнению украинских аналитиков, с того времени РПЦ начала терять влияние не только в Украине, но и в других странах. С 2022 года этот процесс только ускорился. «Теперь и Латвия вскоре станет независимой от религиозного контроля Кремля», — заявляют политологи.5 сентября президент Латвии Эгилс Левитс призвал Сейм предоставить Латвийской православной церкви автокефалию и таким образом оформить ее независимость от России. Спустя три дня парламент страны принял закон, обязывающий Латвийскую православную церковь привести свой устав в соответствие с новым законом до 31 октября и таким образом стать независимым от Москвы. Парламент действовал так быстро, потому что, по словам Левитса, такое изменение было необходимо для национальной безопасности Латвии. Были выдвинуты обвинения в том, что Кремль долго использовал православные церкви за границей в целях создания лояльно настроенной к РФ аудитории.

Протоиерей Николай Балашов, советник Московского Патриарха Кирилла Гундяева, сказал, что “это возврат к средневековому принципу cujus regio, ejus religio, согласно которому правитель страны определяет ее религию”. Более того, он ясно дал понять, что, поскольку государство не имеет права предоставлять автокефалию, Москва не намерена признавать действия Риги. Он также призвал и другие православные церкви не признавать этого. Российские СМИ назвали действия Латвии “совершенно фантастическими и беспрецедентными в мировой практике”.



В Риге уверены, что РПЦ является еще одним “отделом” ФСБ. Поэтому, присутствие представителей этой церкви в стране вызывает опасение у спецслужб. Правительство Латвии сообщило об имеющихся записях советских времен, свидетельствующие о том, что митрополит Латвийской православной церкви был агентом КГБ.



Латвийское провозглашение Сеймом автокефалии от РПЦ, без каких бы то ни было распоряжений Патриарха Константинопольского, может послужить образцом для других правительств на постсоветском пространстве для совершения аналогичных действий, тем самым ускорив выход православных церквей из-под влияния России. Если это случится, отделение других православных церквей еще больше усилит изоляцию России от мира.