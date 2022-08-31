Латвия готовится к возможной войне с рф

22:15 05 августа Киев, Украина

Латвия задумалась о восстановления обязательного прохождения военной службы для молодых людей, объяснив это агрессивной политикой Кремля.

Отмечается, что РФ неоднократно угрожала странам Балтии, в настоящее время российская армия ослаблена войной против Украины, настолько, что не сможет провести еще одно полномасштабное вторжение против какой-либо соседней страны, по крайней мере, в ближайшие два года. Таким образом, по словам министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, это означает, что у Латвии есть время “повысить свои возможности самообороны”.

После долгих колебаний министр обороны предложил постепенно в течение пяти лет, начиная с 2023 года, вводить обязательный призыв на службу в армию. С 1 января 2023 года на первом этапе молодые люди будут поступать на службу добровольно. После этого пятилетнего переходного периода служба станет обязательной для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Разрабатываются планы по призыву на военную службу граждан Латвии, проживающих за границей, а при выделении соответствующего финансирования - также обязательной военной службы для женщин. Планируется, что срок службы в армии составит не менее 11 месяцев.

В настоящее время профессиональную военную службу в Латвии составляют около 7 тыс. солдат. Однако для эффективной защиты Латвии во время прямого военного нападения требуется от 40 тыс. до 50 тыс. профессионально подготовленных военнослужащих. С февраля 2022 года в Латвийскую национальную гвардию подали заявления 3048 кандидатов, а всего в этой организации на данный момент служат 9,5 тыс. человек. По данным Министерства обороны Латвии, обязательная Служба национальной обороны с 2027 года позволит значительно увеличить количество граждан, прошедших военную подготовку. В течение пяти лет количество обученного персонала может увеличиться с 20 тыс. до более чем 50 тыс. человек.

Нынешние темпы набора на профессиональную службу в Латвийские национальные вооруженные силы подчеркивают необходимость скорейшего призыва. Как подчеркнул командующий вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш, в 2022 году было зафиксировано наименьшее количество обращений за профессиональной военной службой, и эти цифры вызывают тревогу с точки зрения будущих оборонных соображений. Пресс-секретарь Министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс заявил, что планируемая обязательная Служба национальной обороны намерена включать граждан Латвии, проживающих за границей, и служба может быть обязательной и для женщин, если будет получено необходимое финансирование.

К сожалению, время показало, что XXI век, как время технического, информационного прогресса, “зеленых” реформ, не является само по себе гарантией безопасности. Маленькие страны вновь должны возвращаться к тому, от чего они отказались много лет назад в угоду экономическому развитию.