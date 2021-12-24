Латвия: экс-сотрудника МВД признали виновным в шпионаже

Пятнадцать лет тюремного заключения за шпионаж в пользу России. Такой приговор вынесен сотруднику Министерства внутренних дел Латвии Олегу Бураку. Об этом стало известно из сообщения адвоката осужденного.

Имма Янсоне заявила о том, что приговор суда Видземского предместья Риги будет обжалован.

"На заседании суда сегодня был зачитан приговор Бураку. Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы, именно столько требовала прокуратура", - сказала она.

По ее словам, защита настаивала на полном оправдании Бурака. "Мы обязательно обжалуем приговор суда - я уже подала запрос на полный текст решения, чтобы это сделать. На мой взгляд, нет ни одного доказательства его вины, он сам тоже не признает свою вину. Это дело однозначно политизировано", - отметила Янсоне.

В середине октября 2018 года Служба государственной безопасности (СГБ) страны по подозрению в шпионаже в пользу России задержала Олега Бурака, гражданина Латвии 1956 года рождения, который долгое время работал в МВД республики. На пенсию он вышел в конце 2006 года. В качестве меры пресечения в отношении него был избран арест.

Во время двух обысков у Бурака были изъяты носители данных, содержащие более 13 тыс. файлов, две единицы самодельного огнестрельного оружия, патроны, взрывчатка, а также оборудование для оперативной работы, которое физическим лицам запрещено покупать, хранить и использовать. В конце марта прошлого года СГБ направила в прокуратуру просьбу начать уголовное преследование Бурака по статьям о шпионаже, незаконном обороте огнестрельного оружия, распространении порнографии и незаконном обороте оборудования, предназначенного для оперативной работы. В конце мая прокуратура передала это дело в суд Видземского предместья Риги, который приступил к его рассмотрению в середине июня.

Янсоне ранее сообщила, что ее подзащитный подозрения в свой адрес полностью отвергает и считает себя невиновным. Бурак полагает, что возбужденное в отношении него дело - это месть за то, что, работая в структурах МВД, он боролся с коррупцией, за что в свое время был уволен (после этого он был восстановлен на службе).