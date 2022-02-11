Лагеря для тибетцев. Программа Пекина по переподготовке местных жителей для борьбы с бедностью

13:59 24 Сентябрь Киев, Украина

Джеймстаунский фонд (Jamestown Foundation - американская неправительственная исследовательская организация) в представленном докладе раскрыл, как власти Китая сгоняют сотни тысяч жителей Тибета в военизированные учебные центры, которые, по словам экспертов, очень напоминают трудовые лагеря. Китайский МИД отвергает обвинения и утерждает, что сообщения о принудительном труде не соответствуют действительности.



Доклад основан на сообщениях в средствах массовой информации, политических документах и спутниковых снимках. Выводы американских экспертов независимо подтвердило агентство Рейтер.



В докладе также сказано, что ситуация в Тибете напоминает происходящее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где притесняются права уйгуров. Иностранные журналисты и правозащитники утверждают, что около миллиона мусульман-уйгуров удерживают в так называемых "лагерях перевоспитания", где их по сути заставляют отказаться от своей религии. Пекин заявляет, что это не лагеря, а учебные центры по борьбе с экстремизмом.





В Тибете создание лагерей, о которых говорят американские эксперты, объясняется программой Пекина по переподготовке местных жителей для борьбы с бедностью. В ее рамках власти пытаются перенаправить крестьянское население сельских районов с крайне низкими доходами на работу в промышленности. Однако правозащитники говорят, что в таких районах, как Тибет и Синьцзян, где живут этнические меньшинства, обучение сопровождается идеологической обработкой и от него нельзя отказаться.



Отдаленный и преимущественно буддистский Тибет управляется Китаем. Хотя он имеет статус автономии, многие обвиняют Пекин в насильственном подавлении там культурных и религиозных свобод. В свою очередь китайское коммунистическое руководство настаивает, что несет прогресс и способствует развитию этого высокогорного гималайского региона.



Ранее глава тибетского правительства в изгнании Лобсанг Сенгай уже указывал на то, что тибетцев сгоняют в трудовые лагеря и так называемые учебные центры для "образования". Теперь же, как выяснил Джеймстаунский фонд, есть все указания на то, что эта государственная программа куда масштабнее, чем считалось ранее.



Что выяснили исследователи?

В отчете, составленном под руководством независимого исследователя Тибета и Синцзяна Адриана Зенца, говорится, что за первые 7 месяцев текущего года переподготовку прошли около 500 тыс. земледельцев и скотоводов (около 15% населения региона). Власти также установили квоты на массовое переселение этих людей как в пределах Тибета, так и в другие регионы Китая. В Тибете создание лагерей, о которых говорят американские эксперты, объясняется программой Пекина по переподготовке местных жителей для борьбы с бедностью. В ее рамках власти пытаются перенаправить крестьянское население сельских районов с крайне низкими доходами на работу в промышленности. Однако правозащитники говорят, что в таких районах, как Тибет и Синьцзян, где живут этнические меньшинства, обучение сопровождается идеологической обработкой и от него нельзя отказаться.Отдаленный и преимущественно буддистский Тибет управляется Китаем. Хотя он имеет статус автономии, многие обвиняют Пекин в насильственном подавлении там культурных и религиозных свобод. В свою очередь китайское коммунистическое руководство настаивает, что несет прогресс и способствует развитию этого высокогорного гималайского региона.Ранее глава тибетского правительства в изгнании Лобсанг Сенгай уже указывал на то, что тибетцев сгоняют в трудовые лагеря и так называемые учебные центры для "образования". Теперь же, как выяснил Джеймстаунский фонд, есть все указания на то, что эта государственная программа куда масштабнее, чем считалось ранее.Что выяснили исследователи?В отчете, составленном под руководством независимого исследователя Тибета и Синцзяна Адриана Зенца, говорится, что за первые 7 месяцев текущего года переподготовку прошли около 500 тыс. земледельцев и скотоводов (около 15% населения региона). Власти также установили квоты на массовое переселение этих людей как в пределах Тибета, так и в другие регионы Китая.

В докладе упоминаются планы китайского руководства, предусматривающие создание учебных программ по "выработке трудовой дисциплины, обучению китайскому языку и рабочей этике". По данным авторов исследования, китайские власти пытаются избавиться от отношения к работе, которое они описывают как "не могу, не хочу, не посмею". План предусматривает также некие меры по "фактическому устранению ленивых людей", однако о каких именно шагах в этом направлении идет речь, не уточняется.



Как сказано в отчете, в результате реализации этих "учебных программ" большинство работников получают низкооплачиваемую работу в текстильной промышленности, на строительстве и в сельском хозяйстве.





"В контексте усиливающейся политики Пекина по ассимиляции этнических меньшинств, весьма вероятно, что такие меры приведут в долгосрочной перспективе к потере языкового, культурного и духовного наследия", - предупреждают составители отчета.

Насколько похожа ситуация в Синьцзяне?

В отчете указывается на то, что тибетская программа напоминает подобную практику в провинции Синьцзян. Там китайские власти без суда и следствия задерживают сотни тысяч мусульман-уйгуров и сгоняют их в аналогичные учебные центры.



Власти Китая утверждают, что в таких центрах люди обучаются языку и полезным навыкам, а не содержатся против их воли



"И в Синьцзяне, и в Тибете объявленная правительством борьба с нищетой заключается в распространении государственного социального контроля с самого верха и до уровня отдельной семьи", - говорят авторы отчета.



Однако в докладе Джеймстаунского фонда подчеркивается, что в Тибете схемы трудовых лагерей "потенциально менее принудительны", и некоторые жители добровольно в них участвуют. При этом иногда отмечается рост заработков.



И все же, как отмечают авторы доклада, несмотря на все отличия от Синьцзяна, "явные и систематические указания на принуждение и индоктринацию вкупе с глубоким и потенциально необратимым изменением образа жизни людей вызывают серьезную озабоченность".



В ответ на выводы экспертов Джеймстаунского фонда китайский МИД заявил агентству Рейтер, что в стране существует принцип верховенства права, поэтому все работники трудятся добровольно и получают справедливую заработную плату.



"Эти люди со скрытыми мотивами говорят о "принудительном труде", но этого просто не существует, - сказано в заявлении китайского внешнеполитического ведомства. - Мы надеемся, что международное сообщество сумеет отличить правду от неправды, будет уважать факты и ложь не введет его в заблуждение".