Кыргызстан выходит из-под влияния России

22:23 08 декабря Киев, Украина

Отношения между странами СНГ достаточно разные, однако их всех объединяет одно – интересы Путина. Именно интересы Путина распространяются на все бывшие республики СССР, что в конечном итоге становится пагубно для любой страны. Некоторые страны освободились от влияния Кремля, некоторые только начали освобождаться, а некоторые не сделают этого никогда.



Начавшаяся 5 октября революция в Киргизстане стала 3-ей по счету за последние 15 лет. Президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку и тем самым оборвал связь Киргизстана с Россией.

Путин заявил, что ожидает стабилизации ситуации в Бишкеке. Он так же надеется на реализацию общих планов в дальнейшем. Такая позиция понятна, ведь Киргизстан является частью СНГ. Теперь же ситуация обстоит так, что в стране неизвестная сила захватила власть. После нескольких попыток связаться, узнать обстановку и выйти на связь, Кремль так и не получил внятного ответа. По заявлению Пескова, Россия старается возобновить контакт с новой властью, но их все время отвергают. На сколько долго продлится подобная действия не ясно, однако все, кто разговаривал по телефону с представителями Кремля, подавали в отставку на следующий день. Видимо в Киргизстане все же поняли, что связь с Россией приведет к очередному госперевороту, как это любят делать в Кремле за счет своих наемником и не поддерживать прошлых отношений. В любом случае экономические отношения продолжаться в дальнейшем но по заявлениям Си Цзиньпиня, Китай планирует укреплять отношения и расширять интересы с Киргистаном. Теперь у Киргизстана появилась альтернатива и более выгодный партнер нежели Путин, чем новое правительство и собирается воспользоваться.

Нескончаемые протесты в Беларуси так и не принесли результатов. Весь мир видит, что народ страны не хочет больше правления Лукашенко и тем более присутствия проросийских сил. Тем не менее, “последний диктатор Европы” обратился за помощью к Путину, который протянул руку помощи в долларовом эквиваленте 1,5 млрд и простил все прошлые грехи Лукашенко. Путин понимает, что сейчас лучше поманить пряником и в дальнейшем без проблем заменить “батарейку” на посту президента на проросийского кандидата, чем пустить на произвол ситуацию с протестами и дождаться когда митинги приобретут более радикальный характер.