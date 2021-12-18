Культурный шантаж

Ряд заключенных договоров, а также не значительное послабление санкций со стороны США и других западных стран говорит о том, что Россия начала активно их шантажировать.

Как утверждает один известный американский политтехнолог, Кремль начал активно действовать. После принятых санкций, Путин понял, что не при каких условиях не сможет сохранить экономику на прежнем уровне, если она перейдет в полностью закрытый тип.

Настало время для очередных, но пока что достаточно легких козырей – культурных запасов олигархов.

Заблаговременно выкуплены на закрытых и тайных аукционах, они тихо и мирно ожидали своего часа, пылились в длинных коридорах и подвалах. Теперь же Россия начала использовать предметы культуры для достижения своих целей.

Если определенная страна отказывается от подчинения требованиям Кремля, РФ угрожает уничтожить или же продать какую-нибудь «Сикстинскую Мадонну» в Северную Корею, что равносильно ее уничтожению.

Таким образом, Россия может продавать западным странам свой всем надоевший газ по высочайшей цене. И, к примеру, Франция или Германия вынуждены буду сидеть без газа в случае если они откажутся покупать газ за 300 долларов за 1 тысячу кубических метров.

Путин сможет перекрыть газ не только им, но и другим странам на свое усмотрение. И, конечно же, основным рычагом давления будет то, что оригинальная Сикстинская Мадонна, написанная в 1513 году и украденная еще во времена СССР, скопированная в 1955 и заброшенная в подвалах НКВД, а за тем перекочевавшая к олигарху Вексельбергу, будет сожжена на глазах у посла Германии.

Вот на какие гнусные поступки способна “Великая страна” Россия. И это всего лишь одна картина. У олигархов ими завалены отдельные помещения. Именно завалены, ведь артефакты прошлого не хранятся должным образом.

Об этом также знают правители западных стран. Эту информацию предоставляют им их спецслужбы. И потому они сами отправляют дипломатов, чтобы те смогли решить вопрос и уберечь как можно больше достояния человечества. Если не забрать обратно, то как минимум, договориться о подходящем содержании.

Непонятным остается тот факт, что огромная страна с невообразимым количеством ресурсов, занимается тем, что наживается на горе остальных и с каждым днем думает о том, как бы еще больше заполучить ресурсов, территорий. В том время как весь цивилизованный и образованный мир уже отошел от подобного вида ведения диалога еще во времена холодной войны, Путин продолжает гнуть свою линию, прикрываясь олигархами, и не думает останавливаться.