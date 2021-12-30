Куда зашла российская экономика

14:22 18 Август Киев, Украина

За все 18 лет правления, выходец из питерского КГБ Владимир Владимирович Путин , то и дело уничтожал экономику своей страны и позволял разворовывать ее активы своим приспешникам.

За это время было разработано и внедрено бесконечное количество схем и махинаций по развалу страны и обогащения отдельных слоев населения.

Сперва Путин взялся за промышленность. В 10-ые годы по его личному приказу, были разрушены и остановлены крупнейшие заводы страны. Таким образом, на данный момент, Россия не производит ничего кроме газа, нефти и сплавов. Остальные товары, хорошего качества – импортируются.

Также “царь” постарался и в научной сфере. Он позаботился о комфорте учителей и деятелей науки, которые либо смирились со своей участью и пытаются выжить на минимальные зарплаты, либо уезжают за границу. Таким образом, Россия ничего не разрабатывает, а все так же “закупает” за рубежом. Официально конечно. По факту 100%-ый откат с выделенных средств на импорт знаний идет в карманы чиновников и главного всей страны.

Дальше Путин взялся за сельское хозяйство. Здесь порядок был наведен еще быстрее. Ранее на полях выращивали множество культур, теперь же лишь борщевик и татарник, 90% поселков, колхозов и деревень остались без внимания тем самым “вымерли”. Из-за такой странной политики в Саратовской и Ивановской областях значительно ухудшилась демографическая ситуация.

И, конечно же, по телевизору рассказывают, как Кремль выделяет многомиллионные дотации для нуждающихся регионов. Но никто не говорит, что у каждой дотации 50% отката главе государства, 30% - губернатору региона и 15% - мэру. Поспособствовало разрушению экономики и повышение налогов, и пенсионного возраста, и понижение зарплат, и уровня жизни. Большая часть населения, которая осталось жить за пределами МКАДа вынуждена довольствоваться минимальной зарплатой. Малый бизнес так же вынужден обходить официальные налоги и работать в “черную”. Это также наполняет и без того полные карманы чиновников. Они могут себе позволить приобрести недвижимость за границей на ежегодные дотации со стороны Кремля.

Вот и получается, что все заветные обещания в Новый год от Путина, что в следующем году все будет хорошо – исполняются. Но только для его подчиненных, а не рабов. Все понижения зарплат, увеличения налогов, продления пенсионного возраста, штрафы, взятки, проверки, абсолютно все, что предпринимает государство в интересах своего народа, все это делается лишь для одной цели – прокормить Путина и его цепных псов.