Куда зашла российская экономика

14:22 18 Август Киев, Украина

За все 18 лет правления, выходец из питерского КГБ Владимир Владимирович Путин, то и дело уничтожал экономику своей страны и позволял разворовывать ее активы своим приспешникам.
 
За это время было разработано и внедрено бесконечное количество схем и махинаций по развалу страны и обогащения отдельных слоев населения.
 
Сперва Путин взялся за промышленность. В 10-ые годы по его личному приказу, были разрушены и остановлены крупнейшие заводы страны. Таким образом, на данный момент, Россия не производит ничего кроме газа, нефти и сплавов. Остальные товары, хорошего качества – импортируются.
Фото: Экономике времен правления Путина далеко до совершенства
Также “царь” постарался и в научной сфере. Он позаботился о комфорте учителей и деятелей науки, которые либо смирились со своей участью и пытаются выжить на минимальные зарплаты, либо уезжают за границу. Таким образом, Россия ничего не разрабатывает, а все так же “закупает” за рубежом. Официально конечно. По факту 100%-ый откат с выделенных средств на импорт знаний идет в карманы чиновников и главного всей страны.
 
Дальше Путин взялся за сельское хозяйство. Здесь порядок был наведен еще быстрее. Ранее на полях выращивали множество культур, теперь же лишь борщевик и татарник, 90% поселков, колхозов и деревень остались без внимания тем самым “вымерли”. Из-за такой странной политики в Саратовской и Ивановской областях значительно ухудшилась демографическая ситуация.
 
Экономике времен правления Путина далеко до совершенства
 
И, конечно же, по телевизору рассказывают, как Кремль выделяет многомиллионные дотации для нуждающихся регионов. Но никто не говорит, что у каждой дотации 50% отката главе государства, 30% - губернатору региона и 15% - мэру.
 
Поспособствовало разрушению экономики и повышение налогов, и пенсионного возраста, и понижение зарплат, и уровня жизни. Большая часть населения, которая осталось жить за пределами МКАДа вынуждена довольствоваться минимальной зарплатой. Малый бизнес так же вынужден обходить официальные налоги и работать в “черную”. Это также наполняет и без того полные карманы чиновников. Они могут себе позволить приобрести недвижимость за границей на ежегодные дотации со стороны Кремля.
 
Экономике времен правления Путина далеко до совершенства
Вот и получается, что все заветные обещания в Новый год от Путина, что в следующем году все будет хорошо – исполняются. Но только для его подчиненных, а не рабов. Все понижения зарплат, увеличения налогов, продления пенсионного возраста, штрафы, взятки, проверки, абсолютно все, что предпринимает государство в интересах своего народа, все это делается лишь для одной цели – прокормить Путина и его цепных псов.