Куда уходит бюджет РФ и почему бедные становятся еще беднее

В России с каждым днем растут цены на продукты потребления. Налоги также идут по кривой вверх. Куда же девается бюджет? Для чего цены повышаются на самом деле? На эти главные вопросы постарались ответить журналисты независимого сообщества.
После начала всемирной пандемии Кремль начал терять 100 миллиардов рублей в месяц из государственного бюджета. Пообщавшись с аналитиками федерального министерства финансов, журналисты выяснили, что до конца года эта цифра может составить до 7 триллионов рублей. Известно, что так давно были подняты цены на газ, налог на предпринимательство и цены на продукты питания. Также волна сокращений по всей стране сыграла свою роль.
После начала всемирной пандемии Кремль начал терять 100 миллиардов рублей в месяц из государственного бюджета. Пообщавшись с аналитиками федерального министерства финансов, журналисты выяснили, что до конца года эта цифра может составить до 7 триллионов рублей. Известно, что так давно были подняты цены на газ, налог на предпринимательство и цены на продукты питания. Также волна сокращений по всей стране сыграла свою роль.
Из закрытых источников стало известно, что за период с 18 марта (принято считать началом пандемии в России) до 25 мая 2020 года олигархи Владимир Потанин (директор “Норильского Никеля”), Вагит Алекперов (владелец “Лукойл”), Леонид Михельсон (совладелец “Сибура”), Владимир Лисин (владелец Новолипецкого металлургического комбината) обогатились на 6.4 млрд $, 5.6 млрд, 5.4 млрд $ и 2.9 млрд $ соответственно.
Стоит отметить, что во время введения карантина, производство несколько сократило работу по понятным всем причинам. Соответственно прибыль не могла вырасти.
Однако можно сформулировать незамысловатую аксиому повышение налогов = обогащение олигархов. И это только те предприниматели, информацию о которых получилось добыть в кратчайшие сроки.
Так же, логично предположить, что повышение цен и налогов не никак не могло обойти стороной Путина и он имел непосредственное влияние на данный процесс. И конечно же он не мог не знать, куда эти налоги деваются. Следовательно, сознательно поднимал цены, чтобы народ смог “прокормить” народных олигархов. Являясь главным в решении всех вопросов, мы понимаем, что Путин и сам неплохо заработал в этот период, вот только точные цифры так и не удалось раздобыть.
Так же, ассоциацией независимых журналистов была добыта информация из аэропортов и Испании, что вышеупомянутые олигархи неоднократно летали в такие города как Марбелью, Жирону, Малагу и Сарагосу, где у каждого из них есть своя недвижимость в виде вилл и даже острова.
Выходит, что все львиная доля налогов оседает в карманах олигархов и Путина, в том числе когда народу заявляют, что повышение цен и налогов необходимо для борьбы с общемировой пандемией. В таком случае олигархам очень выгодно поддерживать действующего президента РФ. С таким президентом богатые никогда не обеднеют, а бедные, к счастью и потехе олигархов, так и останутся кормильцами и дойными коровами для богатых.
Выходит, что все львиная доля налогов оседает в карманах олигархов и Путина, в том числе когда народу заявляют, что повышение цен и налогов необходимо для борьбы с общемировой пандемией. В таком случае олигархам очень выгодно поддерживать действующего президента РФ. С таким президентом богатые никогда не обеднеют, а бедные, к счастью и потехе олигархов, так и останутся кормильцами и дойными коровами для богатых.
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