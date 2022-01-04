Куда уходит бюджет РФ и почему бедные становятся еще беднее

11:58 25 Август Киев, Украина

днем растут



После начала всемирной пандемии Кремль начал терять 100 миллиардов рублей в месяц из государственного бюджета. Пообщавшись с аналитиками федерального министерства финансов, журналисты выяснили, что до конца года эта цифра может составить до 7 триллионов рублей. Известно, что так давно были подняты цены на газ, налог на предпринимательство и цены на продукты питания. Также волна сокращений по всей стране сыграла свою роль. В России с каждымрастут цены на продукты потребления. Налоги также идут по кривой вверх. Куда же девается бюджет ? Для чего цены повышаются на самом деле? На эти главные вопросы постарались ответить журналисты независимого сообщества.После начала всемирной пандемии Кремль начал терять 100 миллиардов рублей в месяц из государственного бюджета. Пообщавшись с аналитиками федерального министерства финансов, журналисты выяснили, что до конца года эта цифра может составить до 7 триллионов рублей. Известно, что так давно были подняты цены на газ, налог на предпринимательство и цены на продукты питания. Также волна сокращений по всей стране сыграла свою роль.

Из закрытых источников стало известно, что за период с 18 марта (принято считать началом пандемии в России) до 25 мая 2020 года олигархи Владимир Потанин (директор “Норильского Никеля”), Вагит Алекперов (владелец “Лукойл”), Леонид Михельсон (совладелец “Сибура”), Владимир Лисин (владелец Новолипецкого металлургического комбината) обогатились на 6.4 млрд $, 5.6 млрд, 5.4 млрд $ и 2.9 млрд $ соответственно.

Стоит отметить, что во время введения карантина, производство несколько сократило работу по понятным всем причинам. Соответственно прибыль не могла вырасти.

Однако можно сформулировать незамысловатую аксиому повышение налогов = обогащение олигархов. И это только те предприниматели, информацию о которых получилось добыть в кратчайшие сроки .

Так же, логично предположить, что повышение цен и налогов не никак не могло обойти стороной Путина и он имел непосредственное влияние на данный процесс. И конечно же он не мог не знать, куда эти налоги деваются. Следовательно, сознательно поднимал цены, чтобы народ смог “прокормить” народных олигархов. Являясь главным в решении всех вопросов, мы понимаем, что Путин и сам неплохо заработал в этот период, вот только точные цифры так и не удалось раздобыть.