Кто стоит за покупкой Мотор Сичи

14:10 09 июля Киев, Украина

В течение последних семи лет продолжается эпопея вокруг отечественного предприятия - АО Мотор Сич , предприятия, благодаря которому Украина остается среди мировых лидеров производства авиационных двигателей. Но что происходит на самом деле и какова дальнейшая судьба предприятия?



Начнем с того, что после оккупации Российской Федерацией украинского Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, абсолютное большинство производственных отраслей Украины отказалась от российского рынка и начало искать альтернативные пути реализации продукции.



К сожалению не всем это удалось сделать безболезненно. Мотор Сич, судьба реализации продукции которого на российский рынок составляла более 50%, не была исключением. Быстрой переориентации на другие рынки не произошло, а попытки руководства Мотор Сич обойти имеющиеся ограничения встречали активное сопротивление как со стороны государства, так и общества, что привело к значительному уменьшению объемов производства и финансовых проблем предприятия. В свою очередь неудовлетворительное финансовое состояние общества негативно отразилось на материальном благосостоянии почетного президента Мотор Сич - Вячеслава К сожалению не всем это удалось сделать безболезненно. Мотор Сич, судьба реализации продукции которого на российский рынок составляла более 50%, не была исключением. Быстрой переориентации на другие рынки не произошло, а попытки руководства Мотор Сич обойти имеющиеся ограничения встречали активное сопротивление как со стороны государства, так и общества, что привело к значительному уменьшению объемов производства и финансовых проблем предприятия. В свою очередь неудовлетворительное финансовое состояние общества негативно отразилось на материальном благосостоянии почетного президента Мотор Сич - Вячеслава Богуслаева , который фактически контролировал предприятие (по разным данным по состоянию на 2014 год Богуслаев контролировал лично и через аффилированные структуры от 48% до 56% акций предприятия. https://daily.rbc.ua/rus/show/kitayskie-biznesmeny-pytalis-nelegalno-zavladet-1506314446.html ).



Следует заметить, что мы не относим Богуслаева к тому типу владельцев, которые как пиявки высасывали ресурсы предприятия, доставшиеся в наследство от советского прошлого, без его модернизации и развития. Общество при нем развивалось, приносило прибыль, осуществлялись новые разработки, были амбициозные заявления о планах на будущее, и неизвестно, какой была бы судьба Мотор Сич, если бы не события 2014 года, которые кардинально изменили вектор развития нашего государства.Однако история не допускает условностей, с потерей традиционного рынка сбыта продукции предприятие медленно угасало. Существует мнение, что это стало движущей силой, которая окончательно повлияло на решение Богуслаева о продаже подконтрольных ему акций общества, ведь пришло осознание, что без привлечения иностранных инвестиций Мотор Сич не выживет.



Россия, несмотря на свою агрессивную внешнюю политику в отношении Украины, со своей стороны была заинтересована в продукции и специалистах Мотор Сич, поэтому продолжала искать пути сотрудничества с предприятием. Так, с 2008 года Россия и Китай пытались реализовать проект по созданию тяжелого транспортного вертолета. По замыслу разработчиков оснащаться такой вертолет имел двигателем производства именно Мотор Сич.



Совпадение указанных обстоятельств привело к тому, что в 2015 году появился малоизвестный широкой публике китайский инвестор Ван Цзин с намерением приобрести контрольный пакет акций Мотор Сич, а Богуслаев получил прекрасную возможность продать предприятие по выгодной для себя цене.



При этом, по нашему субъективному мнению, наибольший интерес в этой истории вызывает не способ приобретения Ван Цзин пакетов акций (для тех кто не помнит, Службой безопасности Украины расследуется уголовное дело по подозрению в использовании подконтрольных оффшорных компаний для незаконного приобретения контроля над АО "Мотор Сич"), а сама персона приобретателя акций.



Начнем с того, что информации о господине Цзина в свободном доступе достаточно мало, почти всю информацию, которую мы изложим далее, пришлось собирать и проверять через многочисленные источники, имевшие отношение к деятельности Ван Цзина и Мотор Сич.



Ван Цзин всегда подчеркивает, что является обычным бизнесменом, не пользуется поддержкой правящей Коммунистической партии Китая, а свое состояние заработал благодаря кропотливой работе на фондовом рынке и в сфере телекоммуникаций.



При этом, ни мы, ни наши коллеги, которые также исследовали путь становления господина Цзина, не смогли найти объяснение происхождению стартового капитала на приобретение его основного актива - компании Xinwei Group.

Интересно, что кроме самого Ван Цзина, в список инвесторов Xinwei также входит ряд граждан КНР с не менее сомнительной бизнес-историей - учителя, фермеры, пенсионеры.



Другой факт, который вызывает больше вопросов, чем объясняет кто такой Ван Цзин, является то, что почти все проекты последнего финансировались за счет Китайского Банка Развития. При этом мы понимаем, что в получении кредита под бизнес нет ничего особенно, кроме случаев, когда вы получаете средства в государственном банке КНР под "честное слово", а точнее под гарантии будущих доходов. А чтобы побудить банки давать новые кредиты, даже если они лояльны к тебе, должник должен создать хорошую картинку, господин Ван Цзин и делал в последние годы.



Так, в своем интервью Так, в своем интервью https://wglh.com/stock/comment/850515/ Ван Цзин рассказывал о деятельности группы Xinwei в Камбодже, связанную с добычей золота с оценочной стоимостью месторождения в сумме более 5 млрд долл. США. Эти заявления положительно влияли на рост котировок акций компании и позволяли Ван Цзину без проблем получать кредитные средства. Когда наступал срок погашения кредитной задолженности, Ван Цзин втягивал Xinwei в очередной амбициозный проект, что снова положительно влияло на акции компании и решение банков по предоставлению нового кредита.Таким проектом в 2013 году стали намерения строительства Никарагуанского канала с оценочной инвестиционной стоимостью 50 млрд долл. США. В настоящее время проект существует только на бумаге. Кроме того, в 2013 году Ван Цзин заявлял о намерениях построить в Украине порт в акватории м. Евпатории. Реализацию указанного проекту было остановлено после оккупации Крыма Россией.



Проанализировав достижения Ван Цзина за последние десять лет, можно сделать вывод, что по его руководством Xinwei не реализовал до конца ни одного из проектов. Бизнес авантюры с участием Xinwei помпезно начинались, привлекали много внимания (а соответственно и денег) и постепенно угасали. Такая же судьба постигла и российский проект Ван Цзина в сфере телекомункаций по развитию 4G транкинговой радиосвязи. В течение 10 лет в указанном проект осуществляется только приглашенные меморандумов и участие в выставках.



Вопреки заявлениям самого Ван Цзина можно с уверенностью утверждать, что он является человеком, не чуждой правящей партии КНР. Общеизвестный факт, что китайский режим строго наказывает тех, кто осуществляет любые незаконные манипуляции с государственными средствами, а перекрестное субсидирование кредитных средств группы связанных субъектов хозяйствования, именно таковыми и являются. Кроме того, рынок телекоммуникаций в КНР тотально контролируется государством, в совокупности с непрозрачным приобретением Ван Цзин компании Xinwei наводит на размышления о его связи с властями этой страны.



Поэтому возможно покупка Ван Цзин акций Мотор Сич осуществлялась в интересах официального Пекина в надежде на то, что указанная транзакция пройдет мимо внимания своего основного конкурента в сфере авиастроения - США?



Возможно, однако по нашим данным, не менее сильный интерес к Мотор Сич проявили в России.



В частности, к 2014 году, посольства Украины и России в КНР постоянно сотрудничали через посла Украины Олега Демина. Именно россияне представили Ван Цзина Демину для дальнейшего представления руководству нашего государства.



С представителями российской власти Ван Цзин знаком как минимум с 2012 года. Так, 23 марта 2012 тогдашний вице-премьер РФ Владислав Сурков проводил переговоры с Ван Цзин по реализации в России совместного проекта. Также, по альтернативной версии, Ван Цзин имел действительные намерения реализовать Никарагуанский проект, инвестирование которого предполагалось осуществить за счет средств российского миллиардера Геннадия Тимченко и других близких друзей хозяина Кремля.



К сожалению Украина имеет печальный опыт привлечения российских инвестиций в отдельные отрасли промышленности. Так, показательны истории с Харьковским тракторным заводом (ХТЗ) и Запорожским производственным алюминиевым комбинатом (ЗАлК) после их приобретения российским олигархом Олегом Дерипаской.



В частности, в результате управленческих действий менеджмента Дерепаски в интересах российских конкурентов ЗАлК в Украине было полностью уничтожено производство первичного алюминия.



В свою очередь с ХТЗ пытались вывезти в Россию производственные мощности и техническую документацию предприятия. Тогда в историю вмешалось СБУ, в результате чего Дерипаска был вынужден переписать активы ХТЗ на своего друга Александра Ярославского, который с 2020 года также имел намерения приобрести активы Мотор Сич. Однако «хэппи энда» не случилось, под формальным председательством Ярославского, деятельность этого харьковского предприятия была почти полностью остановлена, одновременно в России начато производство "клонов" продукции ХТЗ на мощностях Брянского тракторного завода.



Поэтому участие господина Ярославского в проект "Мотор Сич", как видим на примере ХТЗ, не предусматривает ничего положительного для украинского авиапредприятия.



Можно подытожить, что на данный момент в истории вокруг Мотор Сич остается больше вопросов чем ответов. Однако уже сейчас становится понятным, что независимо от того, кто стоит за Ван Цзин - Пекин или Москва, судьба отечественного производителя их мало интересует, и в случае бездействия наших властей вероятным развитием событий вероятно было бы повторение судьбы ХТЗ и ЗАлК.