Кто мы на генетическом уровне: куры или огурцы?

Всплеск мнений вызвал научно-популярный видео-ролик, который недавно появился в сети на YouTube-канал. Зрители расходятся во мнениях, но интерес к информации не падает, а наоборот растет. В опубликованном видео идет речь о сравнении генетических составляющих человека с овощами и другими существами. Выложил в сеть этот ролик пользователь под ником morn1415.

Автор сравнил размеры генетических наборов различных живых существ. Так, в одном из эпизодов, он демонстрирует, что у каждого человека и огурца есть примерно 37,7% общих последовательностей в геноме.

Так, человек на 44,1% "банан", схожесть с дрозофилой - 52%, с курицей - 70%, с собакой и котом - 86%. Интересно, что с павианом анубисом у человека общих 94% последовательностей, а с шимпанзе - все 98,8%.

Человеческий геном содержит около 724 Мб информации, а разница между разными особями составляет не более 1 Мб.

При этом, геном лука растянут аж на 4Гб данных из-за огромного количества "мусорной" ДНК.

Ранее сообщалось, что появился новый метод пересчета возраста собак на человеческие года.