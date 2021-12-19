«Крымский вопрос» остается в международной повестке дня. Часть 4

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И так продолжение о «крымских друзьях Путина» . Сегодняшняя публикация о японском друге оккупации Крыма Мицухиро Кимура .

Представитель Ассоциации «Друзей Крыма» в Японии Мицухиро Кимура начал обслуживать российские оккупационные интересы еще до того, как Кремль посягнул на Крым и Донбасс - японец уже в 2010 году посещал контролируемые Россией грузинские территории. Мотивация у Мицухиро ультрапатриотическая: он таким образом ведет борьбу за освобождение Японии от гегемонии США. Вот только единственная страна, которая извлекает пользу из патриотизма Кимуры - это путинская Россия

В первый раз Мицухиро посетил Крым и Севастополь в августе-сентябре 2014 года.

Он даже поработал наблюдателем на устроенных оккупантами псевдо-выборах в Крыму – и, конечно, доложил, что все прошло прозрачно.

Также он отработал на российских «выборах» в Крыму и в 2015, и в 2016 году.

В марте 2015 года между представителями оккупационной «власти» Крыма и не представлявшей никого, кроме самих себя, японской делегацией было подписано коммюнике о создании крымского отделения общества японско-российской дружбы. Председателем предлагали экспрокурорку-коллаборантку Наталью Поклонскую – так как у Мицухиро был сентимент к Няш-Мяшу, которую так охотно рисовали японские художники в традиционном стиле манга. Через четыре года после того, в марте 2019-го, Мицухиро снова встретился с Поклонской некоторые источники заявляют, что они сблизились «более тесно чем предполагает протокол». Наталья Поклонская подарила японскому сектанту книгу «Крымская весна: до и после. История из первых уст». Об этом она даже сообщила на своей странице в Facebook. В свою очередь Мицухиро пообещал выдать в Японии автобиографию коллаборационистки.

Ежегодно осенью Мицухиро Кимура посещает форум «Крым в современном международном контексте» и сборище Ассоциации «Друзей Крыма» – в ноябре 2017 года Мицухиро вошел в состав координационного совета этой организации.

А каждую весну он гостем Международного Ялтинского экономического форума.

В августе 2018 года Мицухиро отметился в захваченном оккупантами Таврическом университете, предложив сделать там кафедру японского языка. В ответ россияне говорили о создании в Крыму центра японского долголетия. Тогда же Мицухиро подзаработал на рекламе гостиничного комплекса «Ялта-Интурист», в которой, между прочим, сообщил, что посещает Крым одиннадцатый – значит, или не все его визиты отражены в открытых источниках, или он немного преувеличивает рекламный эффект.

Следует отметить, что еще до российско-украинской войны Мицухиро посещал оккупированные Россией грузинские территории – Абхазию и Южную Осетию. Итак, в Крым он ехал, уже имея соответствующий опыт сотрудничества с оккупантами.

Во время посещения Крыма Кимура не стесняется нахваливать Россию и оккупированный полуостров, иногда теряя столь важное в японской культуре чувство меры – например, по его словам, в Крыму дух самурая ощущается значительно сильнее, чем в Японии. Он из года в год повторяет, что санкции против России нужно отменить, что Крым России принадлежит по праву и что Японии следует найти общий язык с Кремлем, к чему он, Мицухиро Кимура, готов приложить все возможные усилия.

В марте 2015 года Мицухиро привез в Крым бывшего премьер-министра Японии, руководителя общества дружбы «Япония – Россия» Юкио Хатояму.

Это был прорыв: бывшее высшее чиновник Японии посещает оккупированный полуостров, оправдывает попытку аннексии и выступает за отмену санкций.

Но статус и репутация бывшего премьера в Японии чуть-чуть не соответствуют тому, как его воспринимали в Крыму. Юкио Хатояма, потомок прославленной династии японских государственных деятелей, долгое время находился на третьих ролях в правящей Либерально-демократической партии Японии, а затем стал номинальным главой оппозиционной Демократической партии. Правительство Хатояма возглавило после того, как мировой экономический кризис 2008 года привел к кризису политическому. Власти буквально свалились на голову оппозиции, но уже через девять месяцев новый премьер должен был уйти в отставку, не справившись с выполнением обещаний и потеряв контроль над настоящими хозяевами собственной партии. О репутации Хатоямы в Японии лучше всего свидетельствует его давнее прозвище «Эриан», которое можно перевести как «инопланетянин» или «пришелец». Ну и вдобавок, он награжден российским орденом Дружбы – типичной погремушкой для российских агентов влияния и полезных идиотов.

Кимура-сан – фанат российского президента, даже издал книгу с красноречивым названием «Браво, Путин!» Он поддерживал иракского диктатора Саддама Хусейна, водящего политическую дружбу с лидером российской ЛДПР Владимиром Жириновским, идейно близкий к французскому Национальному фронту Марин Ле Пен.

Ненависть к США и симпатии к российскому традиционализму – вот источник вдохновения Мицухиро, который все силы отдает рекламе России в Японии – в том числе рекламе российского Крыма.

На родине Мицухиро Кимура возглавляет ультраправую антиамериканскую секту «Иссуй Кай».

В России «Иссуй-Кай» называют «влиятельной», «известной» или «крупной» партией или общественно-политической патриотической организацией. Но за пределами России вы таких оценок не найдете. В лучшие времена «Иссуй-Кай» – где факто ультраправая политическая секта – имела более сотни участников, в последние годы своего существования, по японским источникам, она насчитывала не более нескольких десятков членов. Сайт организации уже давно не работает.

Но и сегодня российские медиа и чиновники представляют Мицухиро Кимуру «лидером влиятельной японской политической партии», а не предводителем мелкой ультраправой секты, каков он на самом деле.

Консервативные антилиберальные и антизападные идеи Мицухиро Кимуры не нравятся японцам, которые ценят мир и прогресс. За пределами своей политической секты влияние Мицухиро равно нулю.

И только в России и на оккупированных ею землях Кимура принимают с уважением, его мыслью интересуются, к его словам прислушиваются. Лишь бы говорил то, что нужно Кремлю. Соответствует ли такое поведение самурая – вопрос риторический. Кимура-сан уже давно и безвозвратно потерял лицо.

Это далеко не все кремлевские друзья Крыма, но остальные такие же – «сбитые летчики на политическом небосводе», которые время от времени нарушают санкции и границу Украины, посещая Крым; делают нужные заявления под диктовку Кремля ради мелкой подачки.

Вот такие они кремлевские друзья Крыма – БУ-ТА-ФОР-СКИЕ!