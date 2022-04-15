19:46 16 июля Киев, Украина

Аннексия Крыма “подарила” полуострову международные санкции. Это, в свою очередь, привело к невозможности торговать со странами Европы, США и многими другими. Более того, та власть, которую установил Кремль в Крыму, перестала ориентироваться на Запад и стала стремиться достичь “высот” России, что и привело к постепенно развивающейся стагнации во всех процветающих отраслях полуострова.

Проблемы крымчан в первую очередь связаны благосостоянием, социальной защищенностью и обеспечением коммунальных работ. С течением времени стало понятно, что оккупационные власти умеют только обещать, причем верят им лишь слишком наивные.

За прошедшие семь лет из уст, так называемых властей Крыма, можно было услышать о “превращение Крыма в экспериментальную площадку по внедрению передового опыта”, потом на смену пришли сказки о “самодостаточности”, потом “о гармонизации экономики”, о “превращении Крыма во всероссийскую здравницу”, о “туристической Мекке” для всех россиян. Из этой же серии можно было услышать и о скором решении проблем с поставкой воды из новых источников.

Одним из последних обещаний для крымчан поделился директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий. Он сулит полуострову звание богатейшего региона в “своей стране”. Кроме опрометчивого заявления, что его страной уже стала Россия, выпускник Харьковского университета и Украинской академии государственного управления при президенте Украины, кандидат экономических наук и доктор сельскохозяйственных наук, директор НИИ с многолетним стажем и комплексным знанием Крыма рассказывает о фантастических идеях, благодаря которым, полуостров получит это звание.

По его мнению, в Крыму должны засадить почти всю территорию лавандой, а после из нее добывать масло и продавать в Европу. Вероятно, Паштецкий забыл, что из Крыма в Европу ничего продавать не получится, да и качество эфирного масла, получаемого на полуострове, куда хуже, чем в Болгарии и Франции – ведущих производителей эфирных масел в Европе. Кроме этого, он отмечает, что после уборки полей, в Крыму не поджигают остатки от риса и пшеницы, а используют бактерий, которые в течение месяца уничтожают растительность, а после дают земле фосфор и азот. Хотя на самом деле, нигде, кроме как в фантазиях Паштетского, такие бактерии не применяются.

В то же время директор крымского НИИ говорит, что Кремль распорядился выращивать пшеницу на полуострове. Тогда о какой лаванде говорил доктор сельскохозяйственных наук непонятно. По всей видимости, Паштецкий очень быстро “переобулся” для новой страны. Его обещания и “воздушные замки” столь типичны для руководства России. С таким правительством, о решении насущных проблем с водообеспечением полуострова ждать не приходится.