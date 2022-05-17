Крым: водная проблема не единственная на полуострове

21:21 12 августа Киев, Украина

Водный кризис на полуострове продолжится, по всей видимости, еще долгое время. В основном, потому что оккупационные власти не предпринимают по-настоящему действенных шагов для его решения. Кроме этого, в Крыму существуют другие проблемы, которые пришли вместе с кремлевскими агрессорами.

В первую очередь следует отметить репрессии, которые “перекочевали” со времен Советского союза и процветают на территории России. Неудивительно, ведь страна неофициально владеет титулом тоталитарной державы. Поэтому, любое инакомыслие, несогласие с правящей партией или же с “президентом” карается уголовно. Порой обвинения доходят до абсурда.

К примеру, дело Людвики Пападопулу. Ее обвиняют по статье 128.1 часть 2 УК РФ, согласно которой, она может оказаться за решеткой на 2 года. Это статья «О клевете». И хотя подобные дела в Крыму происходят с незавидной регулярностью, только 20 из 100 были доведены до приговора и то, все они были оправданы. Хотя по двум эпизодам были назначены штрафы в размере 10-15 тысяч рублей. Это скорее способ напугать активистом, которым является и Пападопулу.

Ее “вина” заключается в том, что в 2019 году, активистка сделала репост статьи из группы в Facebook «Доска позора чиновников Крыма». В статье критиковались действия главы российского судебного департамента Крыма Керима Акуева, за его причастность к захвату санатория «Парус».

По словам адвоката Пападопулу, Алексея Ладина, статья «О клевете» “не имеет четких границ”. То есть вину человека по этому делу сложно доказать. Статье не место в уголовном кодексе. “Она существует там, лишь для оказания политического давления”, - говорит глава аналитического центра «СОВА» Александр Верховский.

Статья «О клевете» один из “винтиков” репрессивной машины Кремля, которая настигла крымчан. Множество журналистов, активистов, крымских татар и других коренных народов уже попали под ее действие. Кто-то находится в тюрьме за непризнание российской власти в Крыму, кто-то за то, что якобы шпионил, снимая репортаж, а кто-то до сих пор считается пропавшим без вести.