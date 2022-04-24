Крестный ход РПЦ на службе Кремля

Так называемая Украинская православная церковь Московского патриархата, другими словами РПЦвУ, уже около месяца анонсирует проведение Большого Крестного хода, посвященного 1033-летию Крещения Руси, где будут по предварительным данным сотни тысяч верующих. Представители РПЦвУ подчеркивают важность этого мероприятия и выражают надежду, что в столицу приедут люди со всех регионов. Для привлечения большего количества прихожан в Киев на торжества обещают привезти Почаевскую, Святогорскую, Зимненскую и Касперовскую иконы Божьей Матери, а также мощи князя Владимира.
Проведение такого массового мероприятия в то время, когда по всему миру распространяется опасный штамм коронавируса «Дельта», эксперты называют бактериологическим террористическим актом. Известно, что одной из главных целей РПЦвУ является срыв визита Вселенского патриарха Варфоломея в Украину, который подтвердит главенствующий над Москвой статус Киева в православном мире. Поэтому Кремль готов не только к бактериологическим терактам, но и к хаотизации и дестабилизации ситуации в Украине.
В помощь российской церкви для реализации провокаций и дестабилизации ситуации в Украине недавно была создана ГО «Миряне», которая уже довольно успешно стала распространителем и ретранслятором нарративов о религиозных «гонениях» и «преследованиях» в Украине. В данный момент зарегистрировано 5 региональных представительств этой ГО - в Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях. Ведется оформление документации для регистрации еще трех представительств ОО «Миряне» – в Запорожской, Винницкой и Хмельницкой областях. Такая масштабная может свидетельствовать о подготовке комплексной кампании по дискредитации и дестабилизации Украины.
К сожалению, РПЦвУ не беспокоит судьба её прихожан и последствия действий. А вот Православная Церковь Украины из-за карантинных ограничений решила не проводить традиционный крестный ход по случаю Дня крещения Руси-Украины. Почувствуйте разницу!
Проведение такого массового мероприятия в то время, когда по всему миру распространяется опасный штамм коронавируса «Дельта», эксперты называют бактериологическим террористическим актом. Известно, что одной из главных целей РПЦвУ является срыв визита Вселенского патриарха Варфоломея в Украину, который подтвердит главенствующий над Москвой статус Киева в православном мире. Поэтому Кремль готов не только к бактериологическим терактам, но и к хаотизации и дестабилизации ситуации в Украине.
В помощь российской церкви для реализации провокаций и дестабилизации ситуации в Украине недавно была создана ГО «Миряне», которая уже довольно успешно стала распространителем и ретранслятором нарративов о религиозных «гонениях» и «преследованиях» в Украине. В данный момент зарегистрировано 5 региональных представительств этой ГО - в Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях. Ведется оформление документации для регистрации еще трех представительств ОО «Миряне» – в Запорожской, Винницкой и Хмельницкой областях. Такая масштабная может свидетельствовать о подготовке комплексной кампании по дискредитации и дестабилизации Украины.
К сожалению, РПЦвУ не беспокоит судьба её прихожан и последствия действий. А вот Православная Церковь Украины из-за карантинных ограничений решила не проводить традиционный крестный ход по случаю Дня крещения Руси-Украины. Почувствуйте разницу!
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