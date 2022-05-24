23:13 18 августа Киев, Украина

Этим летом, Россия начала бурение скважин под дном Азовского моря. Однако, вопреки убеждению окружающих, этот процесс необходим для реализации политических целей Кремля.

Усилия по попыткам найти пригодную для использования воду под Азовским морем, не имеют ничего общего с помощью Крыму - на самом деле, они могут закончиться тем, что ничего не сделают для крымчан. Скорее, эта инициатива направлена на продвижение геополитических претензий Кремля как на Азовское море, так и на сам Крым, а также на содействие международному признанию его требований о том, чтобы Украина восстановила подачу воды через Северокрымский канал. А в самом крайнем случае, возможно, заложить основу для вероятного наступления российских войск на Юго-Восток Украины с целью получения контроля над каналом.

Кремлевские власти преуменьшают значение кризиса, осуждая Украину за то, что она не обеспечивает водой крымчан.

Как показали первые пробы, пресная вода действительно существует под Азовским морем, но она слишком минерализована и абсолютно не пригодна для употребления. И хотя это далеко не единственный предложенный способ “решить” проблему нехватки воды на полуострове, однако именно он был осужден некоторыми российскими экспертами, как “самый идиотский”.

Бурение более глубоких скважин в самом Крыму, постройка водоочистных станций, которые должны опреснять воду из Черного моря, продление трубопровода с российской Кубани на Северный Кавказ через Керченский пролив. И хотя, каждый из этих вариантов более практичен, чем план бурения в Азовском море, ни один из них не рассматривается в качестве альтернативы из-за своей относительной дороговизны для Кремля.

Следовательно, есть все основания полагать, что бурить дно продолжат дальше, даже если это не решит проблему с водой на полуострове. Проект не имеет ничего общего с помощью крымчанам в преодолении трудностей. Бурение Азовского дна это очередная идея, которая только усугубит положение жителей Крыма, дав им ложные надежды и, которая, как и другие подобные проекты, никогда не будет реализована. Более того, эта ситуация, вероятно, станет для России еще одним поводом для еще большего давления на Украину.

Бурение скважин в Азовском море, послужит подтверждением заявлений Кремля в умах некоторых о том, что этот водоем является “российским озером”, а не международным водным путем, несмотря на наличие там нескольких крупных украинских портов. Кроме того, это позволит Кремлю поднять вопрос о проблеме с водой таким образом, чтобы это было политически выгодно для России. Стремление Путин - заставить Украину пойти на уступки, не признавая очевидного факта: нехватка воды в Крыму возникла только из-за российской оккупации, еще раз подчеркивая, что полуостров является естественной частью Украины, а не России.

По мнению западных экспертов, с приходом нового формата «С5+1» ЦА превращается в регион устойчивого развития и добрососедства.