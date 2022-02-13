Кремль вскоре должен принять окончательное решение о войне

Сроки, озвученные не раз с осени 2021 года о возможном вторжении России в Украину уже подходят к концу. За несколько месяцев было проведено немало встреч, на которых дипломаты не смогли удовлетворить требования Путина. Теперь у него остается совсем мало времени, чтобы принять окончательное решение.

На совместной пресс-конференции в Москве 1 февраля вместе с лидером Венгрии премьер-министром Виктором Орбаном президент Владимир Путин обвинил США и их союзников по НАТО в игнорировании ключевых требований безопасности Кремля. Среди требований: “никакого расширения НАТО”; “Вблизи российских границ не размещать ракеты”; и “НАТО должно вывести свою военную инфраструктуру с Европы на позиции 1997 года”. Путин также обвинил Запад в использовании Украины в качестве “инструмента” в попытках сдержать Россию и втянуть ее в разрушительную войну. Глава Кремля настаивал на том, что Россия не хочет “вторгаться” или воевать ни с кем, включая Украину, в то время как Россия продолжает оценивать письменные ответы, полученные ею из Вашингтона и из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Путин, похоже, имел в виду, что Кремль продолжит переговоры со своими западными коллегами, хотя ранее российские дипломаты настаивали на получении быстрого ответа от Запада, подразумевая, что терпение России истощилось, и их страна может прибегнуть к “военно-техническим мерам”, если дипломатия не принесет быстрых и желаемых результатов. Точная природа этих возможных “военно-технических мер” не уточняется, но существует множество теорий: от дальнейших угроз до кибератак, объявляющих о развертывании дополнительных ядерных вооружений, нацеленных на Европу, или демонстраций военной решимости, направленной на то, чтобы заставить США и НАТО прогнуться.

Вашингтон попросил Москву сохранить в тайне текст меморандума, направленного в ответ на требования российской безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров неохотно согласился, но неделю назад “предсказал”, что документы не будут долго оставаться конфиденциальными и, вероятно, попадут в прессу со стороны кого-либо из союзников по НАТО или Украины, с которой США поделились содержанием. Действительно, 2 февраля испанская ежедневная газета «El País» опубликовала тексты письменных ответов США и НАТО на требования России. Подлинность опубликованных документов подтвердили в РФ и США, хотя в Кремле дополнительно заявили, что не “сливали” их.

Опубликованные ответы Запада были названы депутатом «Единой России» Вячеславом Никоновым “дерзкими”, который добавил: “Неясно, осталось ли место для дальнейших переговоров”. Лавров назвал ответ НАТО “бесстыдным”. Российская газета «Коммерсант» грубо охарактеризовала документ НАТО как телеграмму «Fuck you», отправленную Брюсселем Кремлю.

Согласно тексту “просочившегося” меморандума, США отвергают требования России запретить Украине или любой другой стране вступление в НАТО и не признают права вето России на оборонительную инфраструктуру Альянса. Однако, согласно тексту ответа США, они предложили продолжить переговоры по взаимным соображениям безопасности, взаимным договоренностям в военной области, деэскалации и контролю над вооружением. Американцы предложил развеять публичные опасения Путина по поводу их баз противоракетной обороны в Польше и Румынии, возможно, организовав инспекции для проверки того, что там развернуты только ракеты-перехватчики «SM-3», а не ударные крылатые ракеты «Tomahawk», как об этом заявляли в Кремле. Взамен Россия якобы могла позволить США провести инспекцию двух своих ракетных баз по выбору Вашингтона.

Дипломатическая тактика “выжженной земли”, которой придерживаются министр иностранных дел Лавров и его заместители, похоже, не привела к каким-либо ощутимым уступкам со стороны Запада и не смогла серьезно расколоть западный альянс. Наступил решающий момент истины: были ли решительные требования безопасности России в основном блефом, и не отступит ли Путин и начнет ли деэскалацию после того, как его блеф был разоблачен? Или вместо этого глава Кремля поднимет ставки, реализуя обещанные дальнейшие “военно-технические меры”, какими бы они ни были, чтобы силой заставить Запад пойти на уступки?

Крупный контингент российских войск был переброшен в Беларусь с Дальнего Востока России - до 30 тыс. человек, согласно источникам НАТО, - в то время как США начали перебрасывать около 3 тыс. солдат на восточный фланг Альянса, в Польшу и Румынию. Большое количество российских войск дислоцировано вблизи Украины. В официальных сообщениях говорится, что наземные мобильные МБР (межконтинентальные баллистические ракеты) «Ярс» выводятся из постоянных баз и размещаются на огневых позициях в разных точках России. Но бесконечно держать весь военный аппарат в такой повышенной боеготовности невозможно. В ближайшее время, вероятно, до конца февраля 2022 года, Кремлю придется принять решение либо действовать, либо начать деэскалацию.

На данный момент Путин, похоже, взял паузу, возможно, наслаждаясь неразбавленным вниманием всего мира, проводя многочисленные личные и виртуальные беседы с мировыми лидерами. А 4 февраля Путина прибыл в Пекине, на церемонию открытия Зимней Олимпиады, где он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Хотя Китай подчеркивает необходимость дипломатического разрешения нынешнего кризиса между Россией и Западом, он по-прежнему, по-видимому, является главным иностранным покровителем России. После Пекина Путину нужно будет определиться со своим следующим шагом, при условии, конечно, что решение еще не принято и что все нынешние действия не просто тактическое прикрытие грядущей стратегической неожиданности.