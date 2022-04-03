Кремль приступил к расследованию вмешательства американцев в американские выборы

Международные аналитики и эксперты прогнозировали, что затянувшийся подсчет голосов на президентских выборах в США может стать инфоповодом для дезинформационной кампании иностранных спецслужб, целью которой является сеяние хаоса в американском обществе, эскалация внутреннего противостояния и подрыв демократических ценностей.

Учитывая необходимость в более длительном периоде обработки голосов, переданных по почте, Кремль активизировал распространение выгодных РФ наративов в пророссийских СМИ и социальных сетях. Так, основные тренды российских СМИ:

- «Трамп обнаружил вбросы бюллетеней. Комиссия Кремля приступила к расследованию вмешательства американцев в выборы в США»;

- «в конгрессе США намерены ввести санкции против России за отказ от вмешательства в выборы, поскольку бездействие России породило все эти скандалы, погромы, расследования, ссоры, драки и фальсификации на избирательных участках»;

- «в США пропали 300 тысяч бюллетеней, отправленных по почте»;

- «Отряды Путина» (люди преклонного возраста, которые периодически проводят общественно-политические акции, например, называли COVID-19 выдумкой президента США и устраивали «обряд окуривания России» от инфекции) заявили о непризнании президентских выборов в США, призывая другие страны к принятию такого же решения»;

- «в нескольких штатах, где Трамп выигрывал с существенным разрывом, внезапно стали «находиться» сотни тысяч бюллетеней - и все за Байдена»;

- «в США выявили махинации почти с двумя миллионами голосов избирателей»;

- «количество проголосовавших превысило количество зарегистрированных избирателей»;

- «готов ли Трамп идти до конца в защите голосов своих избирателей, а также готовы ли его сторонники выйти на улицы, чтобы поддержать своего кандидата».

Какие бы деструктивные наративы не распространяли в информационном поле российские СМИ, оба кандидата в президенты США призывают американцев к спокойствию, толерантности и не поддаваться на провокации.