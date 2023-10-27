Кремль получит выгоду из военных действий в секторе Газа

17:37 25 октября Киев, Украина

Взаимодействия между атаками террористов – в Израиле и в Украине – несомненно будут сильными. Путин уже пытается извлечь выгоду из разразившейся войны на Ближнем Востоке. Его непосредственная выгода – очевидное отвлечение международного внимания от продолжающейся войны с Украиной. Надежды Кремля связаны с возможным устойчивым сокращением военной помощи США, вызванным острой необходимостью поставок различного вооружения, в частности систем противоракетной обороны, Израилю.



В Кремле привыкли смотреть на Запад, как на “источник угрозы” и, в то же время, с надеждой на то, что цивилизованный мир наконец “ослабнет”. Эти надежды были омрачены недавней встречей рабочей группы в Рамштайне под руководством министра обороны США Ллойда Остина. 12 октября он объявил о новом пакете помощи и подтвердил, что военная помощь Украине не будет уменьшена за счет помощи Израилю. Пропагандисты, как всегда, попытались показать споры в Палате представителей США, как “раскол”. Однако вскоре все стало на свои места, когда на Западе начали говорить об объединении помощи Украине и Израилю.

В Кремле также расчитывают, что сильная поддержка Израиля со стороны США создаст новые проблемы в отношениях с теми европейскими союзниками, которые традиционно более симпатизируют палестинцам. С точки зрения агрессора, эти предполагаемые разногласия еще больше подорвут солидарность Запада с Украиной. Европейские государства на встрече в Рамштайне взяли на себя обязательства по новым поставкам оружия Киеву, отдавая приоритет противовоздушной обороне. Ко всему прочему Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая описывает режим Путина как диктатуру и стремится прекратить все связи с его нелегитимным президентством, что еще сильнее повлияло на ход событий в Рамштайне.



Осуждение действий, совершенных ХАМАС, со стороны Европы, оказалось гораздо сильнее, чем ожидали в Кремле. С другой стороны, реакция России на события в секторе Газа была двойственной и соответствовала позициям других стран на Ближнем Востоке. Через два дня после нападения ХАМАС, 9 октября, министр с лошадиной головой Лавров встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абулем Гейтом и предложил немедленно прекратить огонь. На следующий день в Кремле Путин приветствовал премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа аль-Судани и назвал эскалацию конфликта “провалом политики США на Ближнем Востоке”. Выступая на саммите СНГ в Бишкеке, Путин не выразил никакой солидарности с Израилем. Вместо этого он подробно остановился на “неприемлемых жертвах” среди палестинцев и предупредил о серьезных последствиях этих действий. ХАМАС должным образом выразил благодарность российскому президенту за такую позицию.

left;">Россия, похоже, находится на одной волне с Саудовской Аравией и Турцией, рассчитывая, что боевые действия в секторе Газа вызовут резонанс и спровоцируют жестокие беспорядки по всему Ближнему Востоку. Пропутинские эксперты по внешней политике прогнозируют неизбежную горизонтальную эскалацию боевых действий, будучи уверенными в том, что такое развитие событий идеально соответствует интересам России. В основе этих ожиданий лежит не только неизбежный скачок цен на нефть. Не менее важным является долгожданный провал попыток США сдержать и воспрепятствовать распространению локализованной войны, примером которого является челночная дипломатия госсекретаря Энтони Блинкена в Саудовской Аравии, Иордании и Египте. В то же время агрессор опасается сводить на нет эти усилия, зная, что Китай также пытается предотвратить дальнейшую эскалацию.