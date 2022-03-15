Кремль отрицает причастность к отравлению Навального

10:56 21 октября Киев, Украина

Серия преступлений, связанных с Путиным и Кремлем, на протяжении нескольких лет тянется кровавой нитью сквозь историю современной России.

С начала правления Путина и до сегодняшнего дня прошло более 20-ти лет. И с каждым годом недовольных его властью становится все больше, а методы борьбы с недовольными все жестче.

Так, очередным преступлением со стороны Кремля стало отравление оппозиционера Алексея Навального, который был отравлен 20-ого августа 2020 года ядом из группы “Новичок”.

Как утверждает пропагандистская машина Кремля, – Навальный сам себя отравил, его отравили преступники, его отравили соратники, члены его команды, но только не действующая власть. Любые упоминания о том, что в этом деле замешана власть высмеиваются и критикуются. При этом стоит отметить, что уголовное дело так и не было возбуждено, у России нет улик. В больницу, в которую был доставлен Алексей в Омске, тут же прибыли чиновники и начали давить на врачей, чтобы те как можно дольше держали оппозиционера у себя. После принятого решения о переправке Навального в Германию, резко появилась информация о заминированном аэропорте, что не позволило бы Алексею взлететь в небо. Да и то, что сам яд, следы которого все же удалось обнаружить германским врачам в крови блогера, был из группы “Новичок”.

Очень много улик указывает, но то, что оппозиционера и противника путинского режима, партии Единая Россия, отравили по приказу Кремля. Однако эти улики косвенны и любые обвинения на законодательном уровне безосновательны. Этим и воспользовались в администрации президента, когда Навальный обвинил Путина в покушении. В ответ президент РФ обвинил блогера в клевете и оскорблении первого лица государства.

Это, а также другие покушения и убийства, которые совершались рукой Кремля до инцидента с Навальным не являются простым порывом мести Путина. Все действия являются частью грамотной стратегии, которая направлена на запугивание гораздо большего количества населения. Ведь о судьбе Скрипалей знают все, убийство Анны Политковской до сих пор не раскрыто, ровным счетом, как и не будет доказана вина правительства в отравлении Навального и взрывах жилых домов. Однако все знают, что именно Кремль стоит за этими “загадочными” случаями. Как следствие – другие будут бояться что-либо делать или говорить.

Для поддержания подобных веяний и страха подключается машина пропаганды, которая вещает как с федеральных каналов, так и с неисчислимых медиаресурсов в интернете.

Путин, хоть и тиран, но не глупый человек. Он понимает, что власть ему не удержать без пересечения границ морали и жестокости. И все же, он сделал свой выбор. Народ такого не забывает.