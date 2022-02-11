Кремль обвинил Украину в подготовке нападения на Донбасс

Россия продолжает распространять дезинформацию о подготовке Украиной военного наступления на непризнанные республики так называемые «ДНР»/«ЛНР», и всесторонней поддержке западными странами подобных действий со стороны Украины.

Вопреки здравому смыслу и наличию очевидных фактов должностные лица Российской Федерации продолжают убеждать весь мир, что именно Украина готовится атаковать самопровозглашенные республики «ДНР» и «ЛНР».

Представительница МИД России Мария Захарова цинично заявила, что США и Великобритания сами придумали «российскую угрозу» и готовят «провокацию», чтобы «объявить о победе» и сделать из себя «героев».

Кремль упорно заявляет, что перебрасывает военные подразделения и технику исключительно с целью проведения военных учений, которые только по роковому совпадению обстоятельств проходят в исключительной близости от государственной границы Украины. При этом настойчиво требует от западных стран не обращать внимания на перемещение армейских частей на территории страны и перестать их контролировать.

Москва твердо придерживается позиции: лучшая защита – это нападение. Все подконтрольные российские СМИ во главе с Кремлем активно распространяют информацию об эскалации конфликта на востоке Украины именно украинской стороной и обвиняют Запад в содействии обострения ситуации.

Поставка союзниками Украине оборонительного летального оружия приводит к нападкам пропагандистов на цивилизованные государства с обвинениями в разжигании ими военного конфликта.

Заявления лидеров западных государств о возможном военном вторжении России в Украину основаны на данных разведывательных служб, отдельные материалы публиковались СМИ и стали доступны общественности. Заявления же российских должностных лиц не подкреплены абсолютно никакими фактами. Никаких доказательств, только громкие слова и обвинения, отсылки на разведданные и публикации.

В средствах массовой информации и социальных сетях невозможно найти информацию о наращивании Вооруженными силами Украины численности воинских подразделений и военной техники на лини разграничения, которые свидетельствовали б о намерениях проведения каких-либо наступательных операций.

Киев неоднократно официально заявлял о дипломатическом решении военного конфликта и восстановление территориальной целостности Украины исключительно мирным путем.