20:02 25 сентября Киев, Украина



Осень в России усиливает слухи о потенциальной новой волне мобилизации. В то же время пропагандисты утверждают, что нынешних методов вербовки в армию должно быть достаточно для удовлетворения потребностей фронта в живой силе. Российская пропаганда уже давно отрицает не прекращающуюся мобилизацию, несмотря на явные свидетельства обратного. Однако сейчас все большее число путинистов перестают отрицать этот факт.



Пропагандист и “военный эксперт” Александр Артамонов заявил, что мобилизация уже идет. Это делается на добровольной основе, поскольку “участники получают хорошее вознаграждение”. Он также отметил, что мобилизационный резерв России состоит из двух миллионов человек в возрасте до 35 лет, которых можно легко призвать в случае необходимости.

Телеграм-канал «Незыгарь», контролируемый администрацией Путина, придерживается несколько более пессимистической точки зрения. В нем признают, что “количественные показатели набора добровольцев не достигли необходимой цифры в 400 тыс. человек”, хотя промежуточные результаты считают удовлетворительными. Путинские аналитики также утверждают, что акцент сместится на осенний призыв с 1 октября. Они отмечают, что круг потенциальных призывников расширится из-за недавнего повышения призывного возраста.

Путинисты полны решимости избежать повторения ошибок первых месяцев мобилизации. Эти усилия привели к значительному исходу потенциальных призывников. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о предстоящей ротации мобилизованных военнослужащих, которых заменят “контрактники-добровольцы”. При этом он подчеркнул, что “у России сейчас нет необходимости в новой частичной мобилизации”.



Однако на практике большинство контрактников - это все те же мобилизованные срочники. За последние несколько месяцев в СМИ вновь появились сообщения о том, что российских призывников принуждают подписывать контракты. По словам заместителя министра обороны Украины, Анны Маляр, российские командиры прибегают к шантажу и угрозам в адрес подчиненных, если они отказываются подписывать контракты. Эту информацию подтверждают и независимые российские СМИ. Журналисты-расследователи отмечают, что призывников заставляют подписывать контракты после нескольких месяцев службы. Тем, кто откажется, грозит мобилизация.



Еще одним способом укрепить российскую армию без официального объявления новой волны мобилизации может стать дальнейшее использование методов вербовки Пригожина. В начале сентября 2023 года Минобороны России предложило поставить всех заключенных исправительных учреждений страны на “специальный военный учет”. Эту регистрацию планируется проводить непосредственно в российских тюрьмах, минуя необходимость явки в военкоматы.



Похоже, что усилия по пополнению армии наемниками и преступниками не решают проблем на фронте. По данным американского Института изучения войны и украинских военных источников, Похоже, что усилия по пополнению армии наемниками и преступниками не решают проблем на фронте. По данным американского Института изучения войны и украинских военных источников, Россия сталкивается с нехваткой современной военной техники и беспилотников, а также рабочей силы на оккупированных территориях. В частности, из-за трудностей с эвакуацией раненых с линии фронта часть личного состава отказывается выполнять свои боевые обязанности. Ситуация усугубляется отсутствием координации между различными частными военными компаниями, все еще действующими в Украине.



Мобилизация большего количества людей на фронт несет в себе риск роста социального недовольства внутри России. Хотя большая часть российского общества приняла войну как неизбежность, на практике большинство желает избежать прямого участия и негативно относится к тем, кто это делает. В начале августа 2023 года в Забайкальском крае группа молодых людей напала на “ветерана” войны, обвинив его в убийстве детей. Месяц спустя российские военные аналитики начали сетовать на то, что подобные инциденты “становятся тревожно частыми в России”.



В результате



Главная надежда Кремля, по-видимому, заключается в том, что Запад будет искать возможности для мирных переговоров с Путиным. Подобные взгляды все чаще звучат в российской пропаганде. Если ранее президента Украины Владимира Зеленского изображали как “марионетку Вашингтона”, то теперь пропагандисты пытаются изобразить его как человека, “шантажирующего Запад” и препятствующего мирному разрешению конфликта. По данным российских военных источников, “3 сентября в Ростовской области лица кавказской национальности напали на вернувшегося ветерана войны”. В начале августа в Туапсе до смерти забили двух “участников спецназа”. Ранее в Челябинской области уроженец Таджикистана убил “ветерана” из-за его военного прошлого.В результате Кремль оказался в сложной ситуации. Агрессор должен уравновесить необходимость постоянного пополнения армии для предотвращения развала фронта с необходимостью избегать чрезмерной милитаризации населения. Такое развитие событий может еще больше усугубить растущую социальную напряженность.Главная надежда Кремля, по-видимому, заключается в том, что Запад будет искать возможности для мирных переговоров с Путиным. Подобные взгляды все чаще звучат в российской пропаганде. Если ранее президента Украины Владимира Зеленского изображали как “марионетку Вашингтона”, то теперь пропагандисты пытаются изобразить его как человека, “шантажирующего Запад” и препятствующего мирному разрешению конфликта.



Кремль возлагает большие надежды на предстоящие президентские выборы в США. Некоторые российские чиновники ожидают, что новая администрация прекратит поддержку Украины. А пока агрессор избрал тактику постепенного пополнения армии добровольно-принудительным путем. Однако, когда ожидания не оправдаются, Кремль столкнется с серьезной дилеммой – вероятно, в форме постоянных военных неудач или широкого социального недовольства.