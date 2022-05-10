19:53 08 августа Киев, Украина

Алексей Навальный, российский оппозиционер, организатор Фонда по борьбе с коррупцией на протяжении нескольких лет выпускал расследования, доказывая, что кремлевская власть обворовывает собственный народ. Он выпустил такое же расследование, после отравления. Тем не менее, при наличии улик, показаний и даже признания одного из отравителей, Кремлю не только удалось “выйти сухим из воды”, но и посадить главного оппонента Путина в тюрьму.

По словам Навального, он был отравлен дважды и оба раза отравителям не удалось завершить задуманное. Однажды была отравлена его жена Юлия. После второго случая покушения на его жизнь, оппозиционер вместе со своими коллегами из ФБК, а также при поддержке других независимых СМИ провели расследование, в ходе которого смогли выяснить имена тех людей, которые травили Алексея. Более того, в ходе расследования стало известно, что эти же люди сопровождали Навального во многих поездках. Также удалось установить, что все они являются сотрудниками ФСБ. Благодаря ошибке одного из них, Алексей смог в подробностях узнать, как проходила операция, что делали с его вещами, куда наносили яд и то, что именно они, сотрудники Федеральной службы безопасности, пытались его отравить.

Расследование было проведено уже после того, как Навальный вышел из комы и начал поправляться. При этом в МВД продолжали игнорировать запросы о возбуждении уголовного дела. Все высшие органы власти требовали от немецких врачей передачи биоматериалов оппозиционера, чтобы начать расследование. Однако согласно международному праву Германия не обязана была отправлять никакие результаты экспертизы.

Тем временем Кремль продолжал придумывать версии, скрывая истину. В одной из них Навальный что-то съел, в другой – что-то выпил, в третьей сам инсценировал отравление, в четвертой эта вся ситуация – “коварный западный план, чтобы ввести новые санкции против России”.

Десятки стран требовали провести РФ официальное независимое расследование, на что в Кремле отвечали – “Россия ничего никому не должна”.

Собранных материалов хватило, чтобы ввести санкции против РФ. Власти РФ проигнорировали все обвинения Навального.

Кроме того, оппозиционеру выдвинуты обвинания в клевете на президента.

Правительство России проектирует собственную реальность. В ней, как сказал Путин, они “белые и пушистые”, а вокруг их страны одни “Шерханы и подлые Табаки”, которые строят козни и хотят захватить власть. Эти суждения – часть гибридной войны, предназначенной для собственного народа.