Кремль диктует новые условия мировым IT-компаниям

Так как единственная сфера, которая, пока что, остается почти не контролируемой Кремлем в России - интернет, в Госдуме придумали новый законопроект по усилению влияния на международные IT-компании.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн выступил с предложением обязать иностранные технологические компании открыть офисы в России. В случае если руководство компаний откажется подчиняться, они столкнутся с санкциями, такими как запрет на рекламу.

Россия стремится усилить контроль над интернетом и уменьшить свою зависимость от иностранных компаний и стран. Недавний скандал с Twitter показал, что Москва настроена серьезно. Теперь, по всей видимости, очередь дошла и до Apple, Facebook, TikTok, Google и т.д.

Хинштейн назвал иностранные компании IT-гигантами, которые злоупотребляют своим положением, являясь монополистами. Законопроект направлен на то, чтобы привлечь интернет-предприятия к ответственности, в случае, если они будут размещать запрещенный в России контент. “Наш законопроект обязывает владельцев крупных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией в России не менее 0,5 млн человек открывать официальные офисы, которые полностью представляли бы их интересы и отвечали за их деятельность”, - прокомментировал свое предложение депутат Госдумы РФ.

За невыполнение этого требования компаниям могут запретить рекламировать собственные услуги, размещать рекламу, собирать платежи и личные данные россиян. По словам официальных лиц, в правительстве обсуждается пакет из более чем 60 мер пресечения.

В апреле 2021 года в РФ вступил в силу закон, который обязывает смартфоны предлагать российское программное обеспечение при активации.

Если проанализировать причины, по которым российское правительство вводило штрафные санкции против Twitter, то можно сделать выводы, что Кремль хочет не допустить распространение информации о предстоящих митингах, контролировать размещение предвыборной агитации и т.д.

Мировые IT-компании и без Кремля проводят борьбу с запрещенным контентом, таким как детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма.