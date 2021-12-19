Кремль берет под контроль российских блогеров

14:55 30 Ноябрь Киев, Украина

В России уже давно нет независимых СМИ, которые могут смело излагать правдивые новости, проводить расследования о коррупционных схемах чиновников Кремля и президента РФ. Тоже касается и самих чиновников, которые во всех регионах России подлежат тотальной чистки и ликвидации, если не согласны с «Единой Россией» или не являются системной оппозицией. В последние годы, единственным местом, где можно было нормально зарабатывать, быть в оппозиции или оставаться аполитичным это социальные сети, однако теперь Кремль добрался и до блогеров.

Резонансным делом стало обвинение в пропаганде наркотиков в адрес Алишера Моргенштерна. В одном из интервью он посмел выразить недовольство Путиным, после чего к его особе выразил интерес Следственный комитет России под личным контролем Александра Бастрыкина. Не дожидаясь, пока на него заведут уголовное дело, Моргенштерн вместе со своей женой улетел в Объединенные арабские эмираты. Тем временем в Кремле намекнули, что могут “погасить” интерес СК, если реп-исполнитель поучаствует в предвыборной кампании Путина в 2024 году, а если нет, то уголовное дело все же будет заведено.

В то же время, случай с Моргенштерном является наиболее известным, однако не единственным. Ранее в этом году, был оштрафован видеоблогер Юрий Дудь, известный своим оппозиционным характером, на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Менее известный блогер Дмитрий Ларин вынужден был покинуть страну из-за привлечения его в качестве свидетеля по делу Юрия Хованского. В частности, был арестован сам Хованский. Стендап комик Руслан Белый был признан нежелательным исполнителем.

Если обратить внимание на список преследуемых артистов, то все они создавали юмористический или познавательный контент и при этом, так или иначе, были против или нейтральны к властям Кремля. По мнению правительства РФ, так быть не должно. В тоталитарной стране не может быть противников власти или аполитичных граждан. Долгое время Кремль пытался привлечь на свою сторону тех, кто имеет в интернете широкий охват молодежной публики и теперь им это удалось, но зачем?

В 2024 году должны пройти президентские выборы. Очередные, в которых, уже старый Путин, должен “бороться” за президентское кресло и привлечь на свою сторону молодое поколение ему просто необходимо. Те, кому сейчас всего 15-16 лет, в 2024 году смогут прийти на выборы и проголосовать. Именно эти люди сейчас являются не сформировавшимися личностями, без четкой политической направленности, однако, находясь под влиянием кумиров из интернета, могут без проблем стать заинтересованы в победе Путина, если звезда интернета скажет, что это “хорошо”. Путин хоть и старый, но мыслит наперед. Его план – заполучить как можно больше голосов уже сейчас, чтобы выиграть будущие выборы, затратив при этом как можно меньше админресурса, чтобы после разделить его между собой и своими приближенными.