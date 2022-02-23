Кремль абсолютно беспомощный в карабахском конфликте

Чтобы называть себя сверхдержавой, пытаться кого-то с кем-то мирить и участвовать во всех международных делах, — надо сначала сверхдержавой стать.
Считает политик Григорий Явлинский, комментируя обострение конфликта в Нагорном Карабахе.
По его мнению, признаки сверхдержавы — это «соблюдать международное право, иметь экономику мирового уровня, обладать положительной репутацией».
Он напоминает, что в Нагорном Карабахе началась война, Армения и Азербайджан сообщают о сотнях погибших. «Лавров и Путин по телефону „выражают озабоченность“ и призывают „не допустить дальнейшей эскалации“. 28 лет российская дипломатия пыталась изображать посредничество Москвы в мирном процессе, но, судя по происходящему, не смогла ничего добиться», — отмечает он.
Он указывает, что Армения — член ОДКБ, где «Россия главная во всех отношениях».
Он отмечает, что сейчас перед Россией стоит конкретная цель: прекратить войну у своих границ и добиться реального диалога между конфликтующими сторонами. Но даже этого она добиться не в состоянии.
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