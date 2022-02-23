Кремль абсолютно беспомощный в карабахском конфликте

21:13 30 Сентябрь Киев, Украина

Чтобы называть себя сверхдержавой, пытаться кого-то с кем-то мирить и участвовать во всех международных делах, — надо сначала сверхдержавой стать.

Считает политик Григорий Явлинский, комментируя обострение конфликта в Нагорном Карабахе.

По его мнению, признаки сверхдержавы — это «соблюдать международное право, иметь экономику мирового уровня, обладать положительной репутацией».

«Ничего этого у путинской России нет. Все это предстоит создавать в России будущего. А пока Лаврову остается только выражать банальную озабоченность», — пишет Явлинский на своем сайте.

Он напоминает, что в Нагорном Карабахе началась война, Армения и Азербайджан сообщают о сотнях погибших. «Лавров и Путин по телефону „выражают озабоченность“ и призывают „не допустить дальнейшей эскалации“. 28 лет российская дипломатия пыталась изображать посредничество Москвы в мирном процессе, но, судя по происходящему, не смогла ничего добиться», — отмечает он.

«Где же „влиятельная мировая держава“, стремящаяся к „многополярности“ и разделу мира на сферы влияния? Нет ее. В трагическом карабахском конфликте Россия демонстрирует полную беспомощность», — подчеркивает Явлинский.

Он указывает, что Армения — член ОДКБ, где «Россия главная во всех отношениях».

«Или ОДКБ нужна только для того, чтобы грозить безоружным гражданам Беларуси, выступающим против фальсификаций на выборах и произвола? С другой стороны, странный „партнер“ Путина по так называемой миротворческой миссии (а на самом деле по кровавому и бессмысленному участию в гражданской войне в Сирии) — Турция, тоже многолетний участник „урегулирования“ конфликта в Нагорном Карабахе, — ведет себя крайне агрессивно и откровенно поддерживает Азербайджан. Но Кремль не хочет и не может ссориться с Анкарой и готов стерпеть от Эрдогана что угодно», — пишет Явлинский.

Он отмечает, что сейчас перед Россией стоит конкретная цель: прекратить войну у своих границ и добиться реального диалога между конфликтующими сторонами. Но даже этого она добиться не в состоянии.