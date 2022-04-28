Крах Кремля приближается со всех сторон

19:02 27 ноября Киев, Украина





Так, Светлана Страну, которую так сильно контролировал бы Путин, как Беларусь на сегодняшний день нет. Поэтому президент РФ поддержал, всеми раскритикованного, Лукашенко. Ведь он понимает, что старая связка будет действовать прочнее, чем новая.Так, Светлана Тихановская уже налаживает отношения с европейскими лидерами и не намерена на дальнейшее сотрудничество с Путиным, в случае, если перевыборы состоятся и она станет президентом Беларуси. Она понимает, что такой путь приведет Беларусь обратно к застою и диктатуре. А Путин осознает, что в случае победы прозападного кандидата он подпустит блок НАТО и ЕС вплотную к своим границам.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются до сих пор. На улицы по-прежнему выходят тысячи людей и это в очередной раз подтверждает, что выборы были сфальсифицированы. Путин же не отрицает того факта, что ситуация может усугубиться и готов ввести военные силы для урегулирования конфликта. По закону, это станет возможным, если его попросит Лукашенко или будет замечено иностранное вмешательство.

Союз с Беларусью и Лукашенко важен, но еще более важным остается страх. В Кремле боятся повторения сценария. Там видели события в Украине 2014-ого года, там видят события сегодняшнего дня. Беларусь, Хабаровск, Киргизстан. Со всех сторон на Путина давят ситуации, в которых невооруженным глазом видно неблагоприятный для него исход. Теперь это уже не ближнее зарубежье, а дальневосточная родина.