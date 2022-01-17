Конфликт между Россией и Чехией выходит на новый уровень

21:49 03 Май Киев, Украина

Владимир Путин, наконец-то прокомментировал ситуацию о взрывах боеприпасов во Врбетице. В то же время выразил свое мнение и президент Чехии Милош Земан. Таким образом, конфликт вышел на президентский уровень.

Интересно то, что оба президента прокомментировали ситуацию в одинаковом векторе. То есть если Путин отрицал причастность российских спецагентов к взрывам во Врбетице, то его чешский коллега отрицать их причастность не стал, а заявил, что расследование еще не закончено, а потому, он будет делать выводы только после официального заключения следствия.

Теперь у пропагандистов России появился официальный повод отрицать реальность не только со слова “царя”, но и чешского президента. После заявления Земана российские СМИ начали вбрасывать различные версии и переходить с темы на тему. Один из примеров: “Не знаем, кто взорвал, но там лежали противопехотные мины, нарушающие Оттавскую конвенцию”.

Такая позиция чешского президента очевидна, ведь он является поклонником Кремля. Земан единственный европейский президент, который призывал признать аннексию Крыма, негативно отзывался об Алексее Навальном. Также он продвигал кремлевские интересы в Чехии. Однако, власть в стране, все же, принадлежит правительству, поэтому его действия резко осуждают в чешском парламенте и возможно, впервые в истории Чехии, будут поднимать тему импичмента президенту.

Тем не менее после того как конфликт вышел на новый уровень, Путину необходимо показать, как он вновь наказывает “обидчиков”, которые оклеветали Россию и выслали множество российских дипломатов. Если немного поискать, то можно узнать, что Чехия покупает у России только лишь энергоносители, в то время как продает много разных технологий. Выходит, что Путин не будет запрещать ввоз из Чехии машин, станков и всевозможной аппаратуры, так как это пагубно скажется на экономике его страны. Поэтому необходимо искать другие пути, как наказать чехов. Возможным вариантов может оказаться запрет на ввоз чешского пива. Это никак не скажется на экономике Праги, однако Путин сможет с гордостью заявить, что “проучил обидчика”.

Очевидно, что Россия не возьмет на себя ответственность за теракт при участии сотрудников ГРУ на территории европейского государства. Соответственно власти в Кремле не принесут извинения погибшим сотрудникам на складах. А значит, что отношения чехов к России, как к опасной стране останется гораздо дольше, чем будут править Земан и Путин.