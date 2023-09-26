Конец углеводородной эры уже близок

22:09 22 сентября Киев, Украина

Россия полностью зависит от ископаемых энергоносителей. Экономика агрессора не сможет пережить значительного сокращения продажи углеводородов, о чем явно свидетельствует нынешняя ситуация, когда отказ ЕС от российского газа и нефти привел к дефициту бюджета в несколько триллионов рублей. По прогнозам аналитиков, вскоре спрос на ископаемые источники энергии упадет. Что это сулит для России, догадаться не трудно.



Международное энергетическое агентство (МЭА) обновило прогноз развития мировой энергетики. В нем эксперты предрекают “начало конца” углеводородной эры. Пик спроса на ископаемые энергоресурсы, согласно прогнозам агентства, должен наступить в 2030 году. А акции нефтегазовых и угольных компаний могут превратиться в проблемные активы.



Главным оппонентом МЭА ожидаемо стал ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти). Генеральный секретарь Организации Хайсам аль-Гайс обвинил МЭА в “безответственности”, так как, по его словам, если инвесторы воспримут прогноз МАЭ как руководство к действию, это приведет к энергетическому хаосу беспрецедентного масштаба.

Действительно, на сегодняшний день 80% всего мирового энергетического рынка обеспечивается ископаемыми энергоресурсами. В тоже время, постоянное повышение ОПЕК цен на углеводороды еще больше мотивирует правительства стран и население переходить на возобновляемые источники энергии.

ЕС, между тем, уже принял инициативу так называемой “зеленой энергетики”, согласно которой, страны входящие в союз, должны снизить выбросы углеродного следа до нуля к 2030 году. В действительности, сроки могут сдвигаться, однако процесс по прекращению использования газа, нефти и угля давно запущен и продолжает набирать оборотов.



Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бероль обращает внимание на трансформацию китайской экономики, которая в последние десятилетия обеспечивала две трети прироста потребления нефти и одну треть по газу. На сегодняшний день, Китай один из мировых лидеров развития возобновляемой энергетики, однако дело не только в этом. Пекин построил у себя развитую тяжелую промышленность, и теперь развивает другие, менее емкие энергосектора. Соответственно, нефти, газа и угля Китаю необходимо будет все меньше и меньше. Сроки перехода Поднебесной на использование альтернативных источников энергии спрогнозировать трудно, однако там заявили, что достигнут нулевых выбросов углеродного следа до 2060-го года.



Очевидно, что мир стоит на пороге новой, безуглеводородной эры. Нельзя сказать, что в ближайшем будущем человечество полностью откажется от использования сгораемых видов топлива, однако сокращение потребления нефти, газа и угля будут происходить ежегодно. Это обусловлено как экологическими соображениями, так и экономическими, ведь большинство развитых стран мира не имеют залежей ископаемых энергоресурсов на своих территориях. Для государств, чья экономика полностью построена на добыче и продаже углеводородов будущее выглядит весьма туманно, особенно учитывая тот факт, что для перестройки экономики остается совсем мало времени. России, которая на протяжении вот уже 100 лет выживает исключительно за счет продажи нефти и газа, не сумев инвестировать в современные технологии, закат углеводородной эры предвещает тотальную нищету.