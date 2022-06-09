Конец России близок, мнение политологов

23:09 08 июня Киев, Украина

«Полномасштабное вторжение России в Украину за сто дней фактически “обнулило” всю российскую внутреннюю политику - если политику понимать в классическом смысле этого слова как соревнование общественных идей и их борьбу за победу на выборах. Создав тоталитарное государство и укрепив вертикаль власти, Путин запустил обратный отсчет, окончанием которого станет развал его режима и вместе с тем, раскол современной России», - уверены украинские политологи.

В мае лидер партии “Справедливая Россия” Сергей Миронов призвал полностью отменить “единый день голосования” в сентябре 2022 года, в ходе которого должны быть избраны 15 губернаторов и 6 региональных законодательных органов. Миронов утверждал, что в условиях войны политическая конкуренция “раскалывает страну”. “Сегодня все должны поддержать президента, а деньги, которые были бы потрачены на проведение выборов, вместо этого должны быть перенаправлены на нужды армии”, - заявил Миронов.

400;">«Кремль сохранил удобную маску демократии над все более авторитарной российской системой. Сегодня выборы не представляют опасности для власти - оппозиционные кандидаты просто не имеют возможности баллотироваться из-за многочисленных электоральных “фильтров”. Все назначенные Кремлем губернаторы единогласно поддержали войну. Исключений всего два: отдельные депутаты региональных парламентов высказались против войны в Республике Коми и в Приморском крае. Интересно, что оба протестующих представляют «КПРФ», хотя московское руководство этой партии безоговорочно поддерживает войну. Эти неоднозначные депутаты, вероятно, сознательно отражали мнение своих местных сообществ, часто несогласных с центром, но имеющих ограниченные возможности для выражения своих интересов из-за запрета в России региональных политических партий», - предполагают эксперты.

«Резкое усиление цензуры, когда даже лозунг “Мы за мир” может привести к судебному преследованию, ознаменовала собой переход режима Путина от авторитарного к тоталитарному. Если для кремлевского авторитаризма было характерно подавление политических противников, то теперь режим вообще больше не признает никакого правового статуса за оппонентами. По сути, сегодня в России нет законной оппозиции, а свободная политическая дискуссия возможна только за границей», - заявил политолог, пожелавший оставить свою фамилию в тайне.

Ситуация напоминает советское время, когда легальные политические дискуссии также были принципиально невозможны - критика государственной идеологии влекла за собой уголовную ответственность. Нынешняя постройка российской идеологии, если это вообще можно назвать идеологией, смешивает воедино все имперские этапы истории страны - как советские, так и царские.

Из оставшихся в России политологических институтов одним из самых влиятельных является СВОП - Совет по внешней и оборонной политике, созданный 30 лет назад, сразу после распада СССР. Его участники прошли ту же идеологическую эволюцию, что и вся остальная политическая система - от оправдания интеграции России в цивилизованный мир до радикального противодействия этому миру. И сегодня эта “элита российского политического класса” сосредоточена на разработке мотиваций и оправданий нынешнего империалистического курса Кремля. Весьма показательна 30-я ассамблея СВОП, состоявшаяся 14-15 мая с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова. Участники обсудили ситуацию в России после ее вторжения в Украину и острую конфронтацию с внешним миром. Ведущие российские “политологи”, призвали Кремль к “тотальной войне”. В своем выступлении, один из них, прямо назвал Запад “врагом”, с которым “компромисс невозможен”.

Почетный председатель СВОП Сергей Караганов ранее выражал уверенность, что Запад “начнет рушиться” в противостоянии с Россией. Такое “ура-патриотическое” отношение стало характерным для сегодняшних официальных “экспертов” агрессора, которые сейчас вообще перестали приводить какие-либо объективные доказательства для аргументации своих заявлений. Караганов по-прежнему уверен, что РФ сможет “демилитаризовать” страну и создать там “дружественное правительство”.

В связи с этим директор Института стран СНГ Константин Затулин объяснил необходимость проведения Кремлем “специальной военной операции” тем, что Украина “предала” Россию, решив проводить независимую внешнюю политику. Конечно, ирония истории заключается в том, что когда в 1991 году из разваливающегося Советского союза было создано СНГ, эта международная организация специально заявила о праве всех ее участников проводить независимую политику. В любом случае показательно косвенное признание Затулина, что поражение в войне с Украиной поставит под вопрос дальнейшее существование России.

Такой страх сейчас очевиден среди многих прокремлевских деятелей, несмотря на их громкую воинственную риторику об обратном. Они прекрасно понимают, что получив ленд-лиз, Украине удастся отразить агрессию и это приведет к окончательному краху самой кремлевской империи - так что эта война может стать для нее последней.

Примечательно, что, когда сторонники экспансионистской политики Кремля ищут исторические оправдания, они часто отказываются от «России» как таковой и вместо этого уходят в прошлое вплоть до эпохи «Московии» (XIII–XVI вв.). Так, Михаил Ремизов, президент Института национальной стратегии, в своем выступлении на Собрании СВОП призвал к “демонтажу Украины как государства”, которое средневековая московская армия в конце концов захватила в 1514 году. Для кремлевских идеологов империя сейчас стоит превыше всего. Однако в сегодняшней России многие местные общины выступают против войны, захвата Украины, и даже возникают антиимперские межрегиональные объединения. Если позволить таким усилиям нарасти, они могут расколоть Россию изнутри, возможно, гарантируя, что нападение на Украину действительно войдет в историю как последняя война Кремля за империю.