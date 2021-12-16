Кому и почему продает компании Дерипаска, или Как остаться при своих интересах

14:42 27 Июль Киев, Украина

Напомним, что в апреле 2018 года США ввели санкции против российских олигархов, приближенных к президенту Путину, среди которых крупнейший предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска

Дерипаска же, в свою очередь, всячески пытался обновить и отбелить свою репутацию, он неоднократно подавал в OFAC (санкционное подразделение Минфина США) просьбу о пересмотре санкционных решений.

Не так давно Минфин США все-таки согласился снять санкции с компаний российского миллиардера, среди которых один из крупнейших в мире производителей алюминия — компания «Русал». Условием таких уступок был выход Дерипаски из участия в компаниях, а именно продажа существенного пакета акций так, чтобы его часть составляла менее 50% .

Нужно сказать, что олигарх согласился на такие условия. Однако, на деле потери участия в компаниях для Дерипаски оказались не такими существенным, как это ожидалось.

Во-первых, Дерипаска передает свои акции государственному российскому банку «ВТБ», взамен этот банк прощает олигарху миллионные задолженности, которые возникли в прошлые периоды их сотрудничества.

Во-вторых, сам Дерипаска все еще сможет контролировать деятельность своих компаний с помощью партнеров в Кремле и государственного «ВТБ» банка.

В-третьих, компания En+ была просто перерегистрирована только уже в Калининградской области.