КНР протестует против вмешательства в выборы в Гонконге разведальянса “Пять глаз”

Китайские власти выражают решительный протест государствам — участникам разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes, входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США) за коммюнике министров иностранных дел этих стран, в котором выражается озабоченность переносом выборов в Законодательный совет Гонконга. Об этом сообщило в понедельник посольство Китая в Оттаве.

"Это грубое вмешательство во внутриполитические дела КНР. Китайская сторона выражает категорическое недовольство и решительный протест", - говорится на официальной странице дипломатической миссии.

В заявлении подчеркивается, что решение о переносе выборов было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этом специальном административном районе, "чтобы защитить жизнь и здоровье гонконгцев". "Китай настаивает, чтобы упомянутые государства немедленно прекратили вмешательство. Не надо повторять ошибки и идти все дальше в неверном направлении", - отмечается в нем.

В воскресенье главы МИД Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США выразили обеспокоенность решением гонконгских властей отложить на год выборы в Законодательный совет, которые планировалось провести 6 сентября, и запретить участие в них ряду кандидатов. В коммюнике также подчеркивается "глубокая озабоченность введением Пекином закона об обеспечении национальной безопасности, который подрывает основные права и свободы народа Гонконга".

31 июля глава гонконгской администрации Кэрри Лам объявила, что выборы в Законодательный совет будут отложены из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Заявление о переносе волеизъявления прозвучало по окончании процесса регистрации кандидатов, который длился с 18 по 31 июля. Законодательный совет Гонконга - 70-местный однопалатный парламент. Половина депутатского корпуса выбирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину выдвигают отраслевые сообщества по профессиональному признаку.