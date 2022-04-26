Клин клином вышибают: Россия подала на Украину иск в ЕСПЧ

19:50 26 июля Киев, Украина

не признавшая аннексию Автономной республики Россия не считает себя ответственной за нехватку воды в Крыму. Поэтому в Кремле приняли решение подать иск в



Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против другой страны — Украины. Жалоба была подана на основании статьи 33-й Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила в четверг, 22 июля, пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Необходимо отметить, что ситуация не просто комичная, но и абсурдная. В стране, где права человека существуют только на бумаге, подают иск в суд по правам человека. Более того, Россия, напавшая на Украину, нарушившая также ряд международных прав, требует от потерпевшей от нее стороны, каких-то компенсаций. Перекрытие Крымского канала логически обусловлено агрессивными действиями России против территориальной целостности Украины. Как ранее заявлял Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, возобновление подачи воды возможно лишь после деокупации полуострова. До сих порАвтономной республики Россия не считает себя ответственной за нехватку воды в Крыму. Поэтому в Кремле приняли решениеиск в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) против Украины.Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против другой страны — Украины. Жалоба была подана на основании статьи 33-й Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила в четверг, 22 июля, пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Необходимо отметить, что ситуация не просто комичная, но и абсурдная. В стране, где права человека существуют только на бумаге, подают иск в суд по правам человека. Более того, Россия, напавшая на Украину, нарушившая также ряд международных прав, требуетстороны, каких-то компенсаций.

Как отметил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, действия российской стороны это просто пропагандистский ход : “ От России можно ожидать чего угодно на любом этапе, но это скорее правовая абракадабра, не имеющая никакой перспективы в ЕСПЧ, кроме информационно-пропагандистской. Я также думаю, что жалоба направлена именно на российского внутреннего потребителя: мол, мы же собирали какие-то данные про ущерб от деятельности Украины, и вот теперь их используем. Команда Минюста Украины профессионально отстаивает наши интересы в Страсбурге, и сейчас она готова к любым вызовам ” .



Выходит, чтобы “ зомбированные ” федеральными СМИ жители России и дальше продолжали верить в сказки Кремля о вине Украины во всех бедах Крыма и в особенности водном кризисе, оккупанты решили совершить один из не многих своих логичных ходов. Сотворив из “ воздуха ” претензии, путинисты пошли с ними в ЕСПЧ, чтобы там осудили Украину.